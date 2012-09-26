جدیدترین شماره اخبار شیعیان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این شماره سخنانی از رهبر معظم انقلاب که برگزیده‏ای از سخنان ایشان در نماز عید فطر ودیدار با مسئولان و سفرای کشورهای اسلامی و در افتتاحیه جنبش سران عدم تعهد است آورده شده است. در بخشی از این سخنان آمده: امت اسلامی باید همت و تلاش خود را بر عمل به اسلام وحفظ و تقویت وحدت و برادری و سرپیچی از اراده قدرت‏های بزرگ و در رأس آن آمریکا قرار دهند.

سپس گفتگویی با حجت الاسلام احمد بهشتی مهر معاون پژوهشی مؤسسه شیعه شناسی با عنوان «تشیع شناسی در ایران و شیعه شناسی در غرب» آمده است. در ادامه مقاله‏ای با عنوان «موفقیت سیاسی جمهوری اسلامی» به خاطربرگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای جنبش عدم تعهد در ایران درج شده است.

«شیعه کشی به اندونزی آمد» و« انتظار شیعیان از مرسی، افتتاح حسینه و تعیین سهمیه در پارلمان» است از جمله خبرهای منتشر شده در این شماره است. نگاهی کوتاه به عملیات‏های تروریستی در عراق، شبکی ها، شیعیان از یاد رفته،(شبکی‎ها گروهی ازشیعیان عراقی هستند)، توهین به شیعیان در مساجد عربستان، حال و اینده شیعیان عربستان سعودی از دیگر اخبار این شماره هستند.

جنایتی دیگر در سالروز تخریب بقیع، و نجار اصفهانی؛ دلبسته و عاشق اهل بیت(ع) و گزارشی درباره وظیفه نهادهای مسئول در تهیه و تدوین آمار و پراکندگی جمعیت شیعیان از دیگر مطالب این شماره هستند.

مقایسه تطبیقی اشتراکات و افتراقات اندیشه سیاسی جنبش اسلامی اخوان المسلمین در مصر و جنبش اسلامی شیعی در ایران عنوان مقاله‏ای با قلم دکتر یحیی فوزی با ترجمه بهروز پایاب است که در این شماره جای گرفته است.

درپایان هم دو نوشتار از رسول جعفریان با عنوان خطر نابودی میراث اسلامی -ملی در انقلابات اخیر ، و جدیدترین روش برای نابودکردن میراث اسلامی-فارسی آمده است.

این نشریه با صاحب امتیازی مؤسسه شیعه شناسی و مدیر مسئولی محمود تقی زاده داوری دراول هر ماه در قم منتشر می‏شود.