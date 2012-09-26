جدیدترین شماره اخبار شیعیان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این شماره سخنانی از رهبر معظم انقلاب که برگزیدهای از سخنان ایشان در نماز عید فطر ودیدار با مسئولان و سفرای کشورهای اسلامی و در افتتاحیه جنبش سران عدم تعهد است آورده شده است. در بخشی از این سخنان آمده: امت اسلامی باید همت و تلاش خود را بر عمل به اسلام وحفظ و تقویت وحدت و برادری و سرپیچی از اراده قدرتهای بزرگ و در رأس آن آمریکا قرار دهند.
سپس گفتگویی با حجت الاسلام احمد بهشتی مهر معاون پژوهشی مؤسسه شیعه شناسی با عنوان «تشیع شناسی در ایران و شیعه شناسی در غرب» آمده است. در ادامه مقالهای با عنوان «موفقیت سیاسی جمهوری اسلامی» به خاطربرگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای جنبش عدم تعهد در ایران درج شده است.
«شیعه کشی به اندونزی آمد» و« انتظار شیعیان از مرسی، افتتاح حسینه و تعیین سهمیه در پارلمان» است از جمله خبرهای منتشر شده در این شماره است. نگاهی کوتاه به عملیاتهای تروریستی در عراق، شبکی ها، شیعیان از یاد رفته،(شبکیها گروهی ازشیعیان عراقی هستند)، توهین به شیعیان در مساجد عربستان، حال و اینده شیعیان عربستان سعودی از دیگر اخبار این شماره هستند.
جنایتی دیگر در سالروز تخریب بقیع، و نجار اصفهانی؛ دلبسته و عاشق اهل بیت(ع) و گزارشی درباره وظیفه نهادهای مسئول در تهیه و تدوین آمار و پراکندگی جمعیت شیعیان از دیگر مطالب این شماره هستند.
مقایسه تطبیقی اشتراکات و افتراقات اندیشه سیاسی جنبش اسلامی اخوان المسلمین در مصر و جنبش اسلامی شیعی در ایران عنوان مقالهای با قلم دکتر یحیی فوزی با ترجمه بهروز پایاب است که در این شماره جای گرفته است.
درپایان هم دو نوشتار از رسول جعفریان با عنوان خطر نابودی میراث اسلامی -ملی در انقلابات اخیر ، و جدیدترین روش برای نابودکردن میراث اسلامی-فارسی آمده است.
این نشریه با صاحب امتیازی مؤسسه شیعه شناسی و مدیر مسئولی محمود تقی زاده داوری دراول هر ماه در قم منتشر میشود.
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