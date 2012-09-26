رایزنی درباره لبنانی های ربوده شده در سوریه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، مروان شربل گفت: گفتگوها با طرف ترکی درباره ربوده شدگان لبنانی ادامه دارد.

وزیر کشور لبنان اظهار داشت: روند مذاکرات درباره لبنانی های ربوده شده در سوریه روند مثبتی است و میانجی گر ترکیه ای نقش موثر و مثبتی ایفا می کند.

شایان ذکر است که ربایندگان اخیرا یکی دیگر از لبنانی ها ربوده شده را آزاد کردند.

از سوی دیگر "عباس ابراهیم" مدیر امنیت عمومی لبنان با اشاره به سوء قصد نافرجام به میشل عون رهبر جریان ملی آزاد لبنان گفت: شیوه سوء قصد به گونه ای بوده که نشان می دهد هدف کشتن عون بوده است.

وی همچنین با اشاره به موضوع ربوده شدگان لبنانی در سوریه اظهار داشت: آزادی ربوده شدگان لبنانی اولویت اصلی ما را تشکیل می دهد.

ابراهمی گفت: رایزنی های مستمری با دستگاه اطلاعاتی ترکیه وجود دارد، اما برخی اختلافات و فشارها، آزادی لبنانی های ربوده شده را با مشکل روبرو کرده است.

مدیر کل امنیت عمومی لبنان اظهار داشت: ما تا ابد منتظر نخواهیم ماند و ربوده شدگان لبنانی در سوریه بالاخره آزاد خواهند شد.

وی درباره ارسال سلاح به سوریه گفت: بیشترین موارد قاچاق سلاح به سوریه از طریق ترکیه انجام می شود. اما قاچاق سلاح از طریق لبنان و به ویژه شمال آن نیز انجام می شود.

حسام العیلانی امام جماعت مسجد الغفران در صیدا نیز با صدور بیانیه ای ضمن ابراز خرسندی از آزادی عوض ابراهیم اعلام کرد: شادی هنگامی کامل می شود که همه ربوده شدگان به لبنان بازگردند. زمان آن فرا رسیده است که این موضوع در اسرع وقت حل و فصل شود.