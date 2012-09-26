شمشیربازان ملی پوش یزد در رقابت های قهرمانی آسیا حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شمشیربازی جوانان و نوجوانان قهرمانی آسیا با حضور ورزشکارانی از سراسر این قاره در سه اسلحه اپه، فلوره و سابر و در دو بخش دختران و پسران از روز دوشنبه 10 مهر کار خود را در شهر بالی اندونزی آغاز می کند.



بر این اساس، از کشورمان در بخش دختران و اسلحه اپه سکینه نوری، آرزو قاره گوشی، مهسا پوررحمتی و نگین مکلایی، در اسلحه فلوره سروناز مرتضوی، الهه قهرمانی، نگین کافی و مطهره محسنی و در اسلحه سابر نجمه سازنجیان، پریماه برزگر، کیانا باقرزاده و فائزه رفیعی به این رقابت ها اعزام می شوند.



همچنین در بخش پسران به ترتیب در اسلحه اپه امیر رضا کنعانی، سامان ازادیان، خلفی فرد، بهنام بیک و سعید رضایی و در اسلحه فلوره علیرضا ادهمی و در نهایت در اسلحه سابر فرزاد باهر ارسباران، سجاد پورسلمان، محمد سازنجیان، جواد میر حسینی، مهدی مولایی و امیر مختاری در این مسابقات حضور می یابند.



رقابت های شمشیربازی جوانان ونوجوانان قهرمانی آسیا از دوشنبه 10 مهرماه آغاز می شود و تا 17 همین ماه به میزبانی بالی اندونزی ادامه خواهد داشت.



اعزام تیم ووشو استان به مسابقات قهرمانی کشور



تیم ووشو استان در مسابقات قهرمانی کشور حضور خواهد یافت.



تیم ووشو استان متشکل از سید محسن حیدری ، امیرمحمد افسری و حمیدرضا افسری از روز پنج شنبه ششم مهرماه رقابت خود را در مسابقات قهرمانی کشور آغاز می کنند.



این رقابت ها در رده های سنی بزرگسالان، نوجوانان و جوانان به مدت دو روز به میزبانی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.



حضور ژیمناست یزدی در مسابقه انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری آقایان



ژیمناست یزدی در مسابقه انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری آقایان شرکت می کند.



از سوی فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران 20 نفر از نخبگان ژیمناستیک کشورمان به رقابت های انتخابی تیم ملی دعوت شدند که در این بین نام یونس ضیغمی ژیمناست یزدی هم به چشم می خورد.



این مسابقات از ساعت 15 و 30 دقیقه روز چهارنشبه پنجم مهرماه در سالن خانه ژیمناستیک برادران شهید آذرپی آغاز خواهد شد.

ژیمناست کاران باید در شش اسباب توانایی کامل داشته باشند و پس ازپایان مسابقه و با توجه به نتایج به دست آمده و نظر مشورتی مربی اوکراینی ژیمناستیک هنری نفرات برتر در مراحل بعدی به اردوهای آمادگی دعوت خواهند شد.