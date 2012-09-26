تیم کاراته بانوان کردستان نایب قهرمان مسابقات کاراته سبک وادریو کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور کاراته سبک وادریو بانوان به میزبانی استان قم با حضور 250 ورزشکار از 10 استان کشور برگزارشد.

شاگردان "شریفه ساعد موچشی" مربی تیم کردستان در این مسابقات توانستند با کسب پنج مدال طلا ، سه مدال نقره و شش مدال برنز بر سکوی نایب قهرمانی قرار گیرند.

"آیدا ساعد موچشی" در کاتای انفرادی و کومیته رده سنی پایین تر از 9 سال دو مدال خوشرنگ طلا را به گردن آویخت و "سما محمدی" در کاتای انفرادی 13 تا 15 سال، "کژوان قادرمرزی" در کومیته وزن 45- کیلوگرم 10 تا 15 سال و "شیا کاظمی" در وزن 60- کیلوگرم بزرگسالان سه مدال طلای دیگر تیم کردستان را کسب کردند.

"روژین صلواتی" دیگر ورزشکار کردستانی بود که توانست دو مدال از این رقابت ها کسب کند. وی در کاتای انفرادی رده 10 تا 12 سال و کومیته انفرادی وزن 30- کیلوگرم، دو مدال نقره را از آن خود کرد و "مژده زندی" در کومیته بالای 16 سال وزن 68+ کیلوگرم دیگر مدال نقره را بدست آورد.

همچنین "ساناز امجدی" در کاتای انفرادی زیر 9 سال، "مونا ناصری" در کاتای 10 تا 12 سال، "سوگل پوریا" در کومیته وزن 25+ کیلوگرم زیر 9 سال، "سروه سلیمی" در کومیته 10 تا 15 سال و در وزن 50+ کیلوگرم و "ساناز متی پور" به همراه "شیما احمدی" در کومیته بالای 16 سال به طور مشترک شش مدال برنز به دست آوردند.

گفتنی است در نتیجه تیمی این مسابقات، استان مازندران قهرمان شد و تیم قزوین نیز پس از استان کردستان در جایگاه سوم این رقابت ها ایستاد.