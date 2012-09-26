راه اندازی نیروگاه جدید تولید پراکنده در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سید زمان حسینی در مراسم بهره برداری از کابل 230 کیلوولت برق تهران با بیان اینکه امروز به طور همزمان 18 پروژه انتقال و فوق توزیع برق در سطح تهران ، البرز و قم به بهره برداری می رسد، گفت: همچنین امروز عملیات ساخت و اجرای 6 پروژه جدید برقی در این مناطق آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران با تاکید بر اینکه برای بهره برداری از این 18 پروژه جدید برقی حدود 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است تصریح کرد: در شرایط فعلی بیش از 16 میلیون خانوار و حدود 6.7 میلیون مشترک در سطح استانهای تهران، البرز و قم از نمت برق برخوردار هستند.

وی ظرفیت تولید برق در سطح این سه استان را بیش از 10 هزار و 545 مگاوات اعلام کرد و افزود: هم اکنون تعداد 14 نیروگاه حرارتی و برق آبی با متوسط راندمان 54 درصد در مدار بهره برداری قرار دارد.

این مقام مسئول پیک مصرف برق استان تهران در تابستان سالجاری را بیش از 7 هزار و 961 مگاوات اعلام کرد و افزود: در مجموع در تابستان سال جاری متوسط مصرف برق در سطح استانهای تهران ، البرز و قم حدود 2.7 درصد رشد داشته است.

حسینی همچنین با اشاره به رشد بیش از 4.3 درصدی مصرف برق در 10 سال گذشته استان تهران تاکنون تاکید کرد: به منظور افزایش راندمان و پایداری شبکه برق تهران طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی نیروگاههای تولید پراکنده و مقیاس کوچک برق در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران با تاکید بر اینکه تاکنون حدود 4 هزار و 700 مگاوات موافقتنامه اصولی با بخش خصوصی برای ساخت نیروگاههای تولید پراکنده امضا شده است، ظرفیت تولید برق نیروگاههای پراکنده تهران را 39 مگاوات اعلام کرد و اظهار داشت: تا پایان سال جاری 20 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی تولید پراکنده و مقیاس کوچک به بهره برداری می رسد.

این مقام مسئول همچنین از برق رسانی به بیش از 390 هزار واحد مسکن مهر در سه استان تهران ، البرز و قمبا سرمایه گذاری 400 میلیارد تومانی خبر داد و گفت: برای نخستین بار ساخت و راه اندازی کابلهای برق زیرزمینی 230 کیلوولت در داخل کشور بومی سازی شده است.