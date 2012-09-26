به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد شامگاه سه شنبه در مراسمی در نمایشگاه یاد یاران که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد در سخنانی، با تقدیر از حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نمایشگاه یاد یاران قم با بیان اینکه سردار نقدی نقش موثری در دوران دفاع مقدس داشته است، افزود: وی از همسنگران سردار شهید زین الدین بود که هم در آن سالها و هم در ایام فتنه 88 خوش درخشیدند و در برابر دشمنان اسلام ایستادند و خاری در چشمان آنها بود.



وی با بیان اینکه سپاه علی بن ابی طالب(ع) استان قم مراسم متنوعی به منظور گرامی داشت هفته دفاع مقدس در این هفته برگزار کرده است افزود: هفته گرامی داشت دفاع مقدس با رژه نیروهای مسلح استان در 31 شهریورماه آغاز شد و برنامه ریزی شد تا در این هفته 570 برنامه در قالب 40 عنوان به اجرا درآید.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم با اشاره به برگزاری نمایشگاه یاد یاران اظهار داشت: در این نمایشگاه عملیات محرم که از عملیات‌های غرور آفرین رزمندگان در دوران دفاع مقدس بود هر شب بازسازی می‌شود که مورد استقبال گسترده بازدیدکنندگان قرار گرفته است.



سردار مهدوی نژاد عنوان کرد: مردم قم همواره در همه عرصه‌ها پیشتاز بوده اند و حضور گسترده مردم در نمایشگاه یاد یاران نشان از علاقمندی آنها به فرهنگ ایثار و شهادت دارد که از همه آنهایی که در این نمایشگاه حضور یافتند صمیمانه تشکر می کنیم.