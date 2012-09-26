ارائه داروهای ضد میکروبی ارزان قیمت

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانش پژوهان دانشگاه کالیفرنیا- برکلی دریافته اند که بخش کوچکی از پروتئین کراتین موجود در چشم نقش مهمی را در جلوگیری از عوامل بیماری زا ایفا می کند.

محققان هچنین نسخه های مصنوعی از این بخش از کراتین را علیه آرایه ای از عوامل بیماری زای خطرناک بکار گرفتند.

این مولکول های مصنوعی به طور موثری باکتری هایی را که می توانند به بیماری گوشت خوار، گلودرد چرکی، اسهال، عفونت های استافیلوکوکی، فیبروز عفونت ریه کیستیک منجر شوند، از بین برد.

ساخت این تکه های کراتینی نسبتا ساده و از این رو می توانند شیوه مناسبی برای درمان ارزان قیمت بیماری ها باشند.

سوزان فلیزگ مجری این تحقیقات، گفت: آنچه که در واقع وجود دارد این است که کراتین مورد استفاده در این مطالعه در حال حاضر در بدن هستند. از این رو می دانیم که سمی نیستند و زیست سازگارند.

محققان در تحقیقات پیشین، یک مولکول کوچک طبیعی و ضدمیکروبی شناسایی کرده بودند اما مشکل اینجا بود که این مولکول سمی بود و به آسانی با غلظت هایی از نمک که به طور طبیعی در بدن هستند، غیرفعال می شد اما این پروتئین های کوچک جدید از سیتوکراتین 6A مشتق می شوند که یکی از پروتئین های رشته ای است که به هم متصل می شوند تا یک توری را در سراسر سیتوپلاسم سلول های اپیتلیال شکل دهند.

این دانش پژوهان می گویند همیشه فکر کنیم سیتوکراتین ها پروتئین های ساختاری اولیه اند اما تحقیق ما نشان می دهد این تکه ها از کراتین ظرفیت و توانایی مبارزه با میکروب ها را نیز دارند.

سیتوکراتین 6A را می توان در سلول های اپیتلیال قرنیه پوست مو و ناخن انسان یافت. اینها مناطقی از بدن هستند که به طور مداوم در معرض میکروب ها قرار دارند. از این رو می توان گفت این پروتئین بخشی از سیستم دفاعی بدن است.

محققان در آزمایشگاه سیتوکراتین 6A را برای کشف راز مقاومت چشم در برابر عفونت ها مورد بررسی قرار دادند.

آنها دریافتند بر روی سطح چشم برخلاف دیگر سطوح بدن، هیچ باکتری زندگی نمی کند. بافت قرنیه توانست عوامل بیماری زا را در آزمایشهای کشت بافت در آزمایشگاه از بین ببرد.