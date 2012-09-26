جان های فدا شده در دفاع مقدس حسنه ای ارزشمند بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر چهارشنبه در مراسم جشن عاطفه ها در مدرسه دخترانه ابرار سنندج اظهار داشت: هدیه جزئی از مال انسان ها، ارزشمندترین کار حسنه است که اجر دنیوی و اخروی برای فرد دهنده مال به ارمغان می آورد.

وی افزود: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس جان و ایثار خود را هدیه خداوند کردند و در قبال آن قرب الهی و بهشت دنیای و آخرت مناسب برای خود و نزدیکانشان کسب کردند.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: احسان و بخشش در راه خدا کاری نیک است که فرد برای حفظ سلامتی و حفظ مال خود از بلایای طبیعی آن را وقف حسنه می کند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی اعلام کرد: دارندگان مال و علم و دانش همگی در نزد خداوند ارزشمند هستند که خداوند به دلیل دارا بودن ظرفیت آنها را از نعمت مال و علم بهره مند کرده است.

وی عنوان کرد: تهی دستان نیز به دلیل دارا بودن مقام قرب الهی و محک زدن درجه ایمان آنها در برهه ای به خواست خداوند و برای امتحان ایمان و تقوای خود و دیگر بندگان خدا از نعمت مال بی بهره می شوند که این امر به خواست خدا صورت گرفته است و باید بنده رضایت الهی را کسب کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: آغاز بهار تعلیم و تربیت، هفته دفاع مقدس و دهه کرامت همگی از محاسنی هستند که قرین با ایام احسان و نیکوکاری شده و بندگان خدا را در رسیدن به توانایی و کسب شادی و رضایت خدا هدایت می کند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: انجام مناسک حسنه در بین مردم مومن و با خدای ایران اسلامی امروز این مملکت را به اقتدار جهانی رسانده و دشمنان آن را زبون و خار کرده است که این از خصایص بندگان رسول خدا است.

وی در پایان گفت: دهندگان مال باید آن را بی منت اهدا کنند تا لذت این کار خیر در وجود و مال و دارایشان نمایان شود.