تعمیق فرهنگ رضوی در برنامه های فرهنگی طراحی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد صبح چهارشنبه در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در جهاد کشاورزی استان، با اشاره به اهمیت و جایگاه اهل بیت(ع) در جامعه اسلامی، اظهارداشت: باید استفاده از شیوه زندگی اهل بیت(ع) به عنوان الگوی برجسته از لحاظ ابعاد شخصیتی و اجتماعی در بین آحاد مردم بویژه جوانان فرهنگ سازی شود.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمنان اسلام جوانان را در صدر اهدف شوم خود قرار دارند، افزود: تقارن هفته دفاع مقدس با دهه کرامت فرصت مناسبی است، تا ارزش های اسلام، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای جوانان تبیین شود.

گلستانی فرد با اشاره به 10 ذی القعده میلاد امام رضا(ع)، تصریح کرد: طی سال‌ های اخیر حرکت های بسیار خوبی آغاز شده و فرهنگ رضوی تعمیق پیدا کرده است.

وی همچنین در خصوص هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: دوران دفاع مقدس ار دوران های بسیار حساس و تاریخی انقلاب اسلامی است که به دلیل عدم درک نسل جدید از جنگ، باید هر ساله در راستای آن برنامه های جامع و با محتوای فرهنگی برگزار شود.

گلستانی فرد هدف از برگزاری این برنامه ها در این هفته را تبیین و نهادینه کردن فرهنگ، آرمان ها و ارزش ‌های دفاع مقدس برای مردم به ویژه نسل جوان عنوان کرد و بیان داشت: جنگ تحمیلی علیرغم ایجاد خسارت های بسیار زیاد سبب ثبیت انقلاب و ادامه حیات طیبه آن شده است.

وی با اشاره اینکه ایران با حداقل امکانات و تجهیزات در جنگ تحمیلی پیروز شد، افزود: امروز ایران علیرغم گذشت سه دهه از عمرش، از دستاوردهای بسیار خوبی برخوردار بوده و هم اکنون در اوج قدرت های نظامی جهان قرر دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله نظام، یادآور شد: براساس برنامه ریزی انجام شده در این سند، ایران در افق 1404 باید به کشور برتر خاورمیانه تبدیل شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی هم در این مراسم، با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی کشاورزی استان مدیون روحیه جهادی است، گفت: جهادکشاورزی در هشت سال دفاع مقدس نقش بسزایی داشته و این روحیه جهادی کارکنان از تجربیات هشت سال دفاع مقدس است.

غلامرضا هادربادی موفقیت ها و دستاوردهای بزرگ در عرصه های کشاورزی، باغداری و نیز دامپروری استان را مرهون روحیه جهادی کارکنان دانست.