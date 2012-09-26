کشاورزی از مقوله‌ های اقتدار و امنیت ملی کشور است

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چند سال اخیر که مقام معظم رهبری با تیزبینی خاص خود اقتصاد را جزو اصلی ترین جهت‌ گیری های کشور و در نامگذاری سالها بدان توجه ویژه دارند.

وی اظهارداشت: امسال که به عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی معظم له نامگذاری شده است مسئولان برای این منشا تولید ملی و این محصول تولید ایرانی و نتیجه سرمایه ایرانی یعنی کشاورزی اهمیت بیشتری قائل شوند.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: اگر مردمی، خصوصی، تولید ‌زا و پربازده بودن را از شاخص های اقتصاد مقاومتی قلمداد شود، بدون شک کشاورزی اقتصادی مقاوم است.

وی در ادامه بر لزوم احداث باغ دیم در اراضی شیب دار کم بازده تاکید کرد و اظهارداشت: با توجه به استعداد گیلان برای ایجاد باغ بصورت دیم به ویژه در اراضی شیب دار بیشتر باغات استان معمولا در اراضی که دارای آب مطمئن، مسطح یا با شیب کم بوده ایجاد شده است.

روحی ماسوله به مزایا و محاسن ایجاد باغ در اراضی شیبدار اشاره کرد و گفت: بهره برداری بهتر و اقتصادی تر از اراضی شیبدار کم بازده، افزایش درآمد ساکنان روستاها و ایجاد اشتغال مولد، جلوگیری از فرسایش خاک و پایداری خاک در زمینه ای شیبدار، افزایش تولید محصولات باغبانی، استفاده از نزولات آسمانی و جمع آوری روان آبها و کاهش خطر سیل و خشکسالی، افزایش سطح سبز در دامنه هاست.

وی ضمن اشاره به ترویج و آموزش کشاورزی افزود: این مقوله نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنایی و استفاده از فناوری‌ های نو برای افزایش تولید و بهره ‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولید کنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستایی است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان اظهارداشت: هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و ارتقا سطح زندگی کشاورزان بویژه کشاورزان خرده‌ مالک و تهیدست است تا از طریق آشنایی با یافته ‌های پژوهشی، فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم کند.