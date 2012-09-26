بررسی آنلاین سامانه 4050 صدقه تلفنی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم باغبانی اظهار داشت: تاکنون چهار هزار و 600 نفر با سامانه تلفنی 4050 تماس گرفتند و صدقه تلفنی پرداخت کردند.



وی افزود: امکان آمارگیری از میزان صدقه تلفنی در تمامی شهرهای مازندران فراهم است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران افزود: بواسطه اینکه سیستم تازه‌ راه‌اندازی شده و گزارش‌ گیری مخابرات زودتر از موعد مقرر انجام شد برای مشترکانی که صدقه را با سامانه 4050 پرداخت کردند صفر منظور شده است، در حالی که رقم صدقه برای آنها منظور شده و در دوره‌های بعدی اعمال می‌شود.



اهدای 210 میلیون کمک هزینه جهیزیه در قائم شهر

معاون اشتغال و توانمندسازی کمیته امداد قائم شهر، از اهدای 210 میلیون ریال کمک هزینه جهیزیه به زوج‌ های جوان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.



جمال یعقوبی اظهار داشت: همزمان با دهه کرامت و هفته دفاع مقدس با مساعدت خیران 19 مورد جهیزیه به زوج‌های جوان مددجوی این نهاد که بالغ 210 میلیون ریال بوده، اهدا شد.



وی از برگزاری یک دوره آموزش گروهی برای 60 نفر از خانواده‌های خودکفا شده این نهاد به مدت سه روز در مرکز آموزش کمیته امداد با حضور اساتید مجرب شهرستان خبر داد.