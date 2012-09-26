جشن عاطفه ها در مدارس استان یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن عاطفه های یزد صبح چهارشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، معاون سیاسی امنیتی استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، مدیرکل کمیته امداد و جمعی از مسئولان استانی در مدرسه راهنمایی دخترانه شاهد افشار آغاز شد.

در جشن عاطفه های امسال که با شعار "دانش آموز یاوری و دانش آموز باوری در فرهنگ رضوی" در استان یزد همزمان با سراسر کشور آغازشد، بیش از دو هزار و 100 نفر از امدادگران و نیروهای سازمان دانش آموزی و بسیج مستضعفین در هزار و 500 پایگاه ثابت و 12 پایگاه سیار، کار جمع آوری کمک های مردمی را برعهده دارند.

جشن عاطفه ها امسال به همت کمیته امداد و با همکاری صدا و سیما، بسیج مستضعفین و آموزش و پرورش، پنجم مهرماه در مدارس، ششم مهرماه در پایگاه های سطح شهر و هفت مهرماه در مصلاهای نماز جمعه برگزار می شود.