ناگفته هایی از محدودیت گوگل در ایران/ جی میل ناخواسته فیلتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پست الکترونیک گوگل در ایران از روز دوشنبه هفته جاری از دسترس کاربران ایرانی خارج شد که برخی مسئولان این قطعی را به دلیل محکوم کردن سوء استفاده از فضای مجازی برای توهین به مقدسات و نیز به دنبال تقاضای مردم عنوان کردند.

دکتر محمدرضا آقامیری - عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح دلایل عدم دسترسی کاربران ایرانی به سرویس های گوگل از جمله جی میل پرداخت و تاکید کرد که ارتباط چندانی میان محدودیت دسترسی به جی میل با اتفاقات اخیر در زمینه محکومیت فیلم موهن وجود ندارد.

وی نسبت دادن قطعی جی میل در ایران را به محکوم کردن حوادث اخیر در فضای مجازی فرافکنی عنوان کرد و گفت: قطع جی میل در ایران تنها به دلیل برخی مشکلات فنی رخ داده است و ما هیچ وقت نخواسته و نمی خواهیم که جی میل و سرویس های گوگل را فیلتر کنیم.

تفکیک جی میل از یوتیوب ممکن نیست

عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ کشور گفت: اخیرا موتور جستجوی گوگل برای دور زدن سیستم فیلترینگ ایران از پروتکل جدید https استفاده کرده است که یوتیوب و جی میل از طریق این پروتکل قابل رویت هستند براین اساس سیستم فیلترینگ ما برای فیلتر شبکه یوتیوب به صورت تفکیک شده نمی تواند عمل کند.

وی با بیان اینکه تا پیش از این یوتیوب بر یک پروتکل مجزا از جی میل پیاده سازی شده بود و به همین دلیل امکان فیلتر آن به صورت مجزا از دیگر سرویسهای گوگل وجود داشت، خاطرنشان کرد: هم اکنون این سرویس از طریق گوگل قابل رویت است و برای آنکه بتوانیم آن را مسدود کنیم با مشکل فنی مواجه شده ایم؛ براین اساس ما مجبور شدیم برای جلوگیری از نشر ابتذال و نشر موارد مستهجن که فرزندان ما را در خطر می اندازد این دو سرویس را که بر یک پروتکل پیاده سازی شده اند، با هم مسدود کنیم.

وزارت ارتباطات درصدد یافتن راهی برای رفع مشکل

آقامیری با تاکید براینکه سرویس یوتیوب از ابتدا در ایران مسدود بوده است، به مهر گفت: کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ از وزارت ارتباطات خواسته است که راهکاری برای فیلتر کردن جداگانه یوتیوب ارائه دهد.

وی با بیان اینکه ما فقط خواسته ایم که یوتیوب باز نباشد و اسمی از گوگل و جی میل نبردیم، افزود: متاسفانه دانش فنی تفکیک این دو سرویس هنوز محقق نشده است؛ یعنی ما می خواستیم یوتیوب را مسدود کنیم جی میل هم قطع شد و این ناخواسته بوده و از طرفی چاره ای هم برای این موضوع وجود ندارد چرا که نمی خواهیم به هیچ وجه یوتیوب باز باشد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ کشور خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال یافتن روشی برای حل این مشکل است تا بتواند در این پروتکل، یوتیوب را مسدود و سرویس جی میل را باز کند که این دانش فنی بزودی می آید.

نمی توان زمان قطعی برای رفع مسدودیت جی میل داد

آقامیری در پاسخ به اینکه این مشکل چه زمانی رفع خواهد شد، تصریح کرد: زمان قطعی نمی توان داد که مثلا این مشکل تا سه روز آینده حل شود اما جی میل باز می‌شود و مشکلی نخواهد داشت.

قطع جی میل به اینترنت ملی هم ارتباطی ندارد

عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ کشور درباره وجود برخی شائبه ها از ارتباط راه اندازی اینترنت ملی در هفته اخیر و مسدودیت دسترسی به جی میل در کشور به مهر گفت: اینها هیچ ارتباطی به هم ندارند و ما حتی اگر شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کنیم و یا نکنیم، موتورجستجوی گوگل از جمله سایتهایی است که ما درصدد مسدود کردن آن و خدماتش نیستیم.

وی گفت: اگرچه گوگل واقعا برخوردی که در سایر کشورها با دولت و حاکمیت دارد را با ایران نداشته و خصمانه با ما برخورد می‌کند اما برنامه ای برای فیلترینگ این سایت در ایران وجود ندارد.

آقامیری با بیان اینکه گوگل سالانه چند میلیون دلار به حاکمیت برخی کشورها پول می دهد اما بر کشور ما می تازد، اضافه کرد: اگرچه قبول داریم که هیچ موتور جستجویی به جامعیت گوگل وجود ندارد و کاربران ایرانی خیلی به این سایت عادت کرده اند اما باید توجه داشت که بسیاری از تحقیرهایی که در مورد حاکمیت و منافع ملی ما صورت می گیرد، توسط گوگل انجام می‌شود؛ اما به هر ترتیب قرار نیست گوگل در ایران مسدود شود.