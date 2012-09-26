محمد اثنی عشری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین جشنواره فرهنگی ورزشی وقف ویژه کارکنان، فرزندان و اصحاب وقف با عنوان جام ولایت از روز جمعه 7 مهرماه در شهرستان بندر انزلی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری موفق دومین دوره این مسابقات در اصفهان، افزود: سال گذشته این مسابقات در اصفهان برگزار و افتتاحیه آن با استقبال بسیار چشمگیر شرکت‌کنندگان رو‌به‌رو شد.

سرپرست تیم اعزامی استان اصفهان به جام ولایت، هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد انگیزه و روحیه بین همکاران عنوان کرد و ادامه داد: نشاط، سلامتی، شادابی و پویایی از ثمرات ورزش است و به همین دلیل سازمان اوقاف چند سالی است که مسابقات ورزشی ویژه کارکنان این سازمان را برگزار می‌کند.

وی با بیان اینکه این مسابقات ویژه خواهران و برادران در مقاطع مختلف سنی برگزار می‌شود، تصریح کرد: آقایان در 6 رشته‌فوتسال، تنیس، والیبال، شنا، تیراندازی و آمادگی جسمانی در این مسابقات شرکت می‌کنند.

اثنی عشری اضافه کرد: رشته‌های شنا، تنیس، آمادگی جسمانی و تیراندازی نیز رشته‌هایی است که بانوان در آنها به رقابت می‌پردازند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه 49 نفر از همکاران ادارات اوقاف استان اصفهان در این مسابقات حضور می‌یابند، افزود: کارکنان اداره کل، نواحی دو و سه، موسسه فرهنگی اطلاع‌رسانی راسخون و همچنین کارمندان شهرستان‌های فلاورجان و لنجان، اعضای تیم‌های اداره اوقاف استان اصفهان در این مسابقات را تشکیل می‌دهند.