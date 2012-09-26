کتاب "تماشاگه راز" در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با برگزاری آیین افتتاحیه از دوشنبه جاری کار خود را در کرمان آغاز کرده است.

همزمان با این جشنواره، کتابی که دربرگیرنده گفته ها و نوشته هایی از سید اهل قلم است، توسط نشر "واحه" منتشر شده است.

این کتاب که عنوان "تماشاگه راز" را بر جلد خود حک کرده، با حمایت دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت تهیه و چاپ شده است.

دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس با شعار "مقاومت، بصیرت و شکوفایی" به میزبانی استان کرمان در حال برگزاری است.