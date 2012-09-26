کشور نیاز جدی به تدوین برنامه‌ مدون برای اعیاد مذهبی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رحماندوست اظهارکرد: در احدایث معصومین(ع)توصیه فراوانی شده که بخشی از زندگی به تفریح و شادی سالم اختصاص یابد تا در بخش دیگر انسان بتواند عبادتی با نشاط و توأم با معرفت داشته باشد.
وی با اشاره به نقشهای پلید مستکبران جهانی برای زشت نشان دادن چهره اسلام به مردم سراسر دنیا اذعانداشت: توجه به این مهم از حیث بیان زیبا والطافتهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی که در متن دین اسلام و بهویژه مذهب شیعه نهفته شده است بسیار حائز اهمیت است.
رحماندوست در ادامه به تشریح گوشهای از برنامههای «طرح آداب سرور دینی» که توسط وی تدوین شده است اشاره و تصریح کرد: با توجه به وظیفه و رسالت سنگینی که در قبال دین بر عهده ماست، اما هنوز با گذشت بیش از سه دهه از عمر انقلاب اسلامی مراسم جشنهای ولادت ائمه اطهار درکشور بسیار در سطح پایین وضعیت برگزار میشود.
این شاعر و کارشناس مراسم آئینی کشور در ادامه افزود: همانطور که ما برای مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) و شهادت دیگر ائمه(ع) برنامهها مدون و حساب شدهای داریم و با یک اصول سازماندهی شده مراسم سینه زنی، مداحی، سیاه پوش کردن محافل، مشکی پوشیدن عزاداران و توزیع نذورات را انجام میدهیم باید دستورالعمل سرور و شادمانی در چهارچوب دین نیز توسط کارشناسان متخصص طراحی شود.
وی اظهارداشت: با تولید و تدوین طرحهای نشاط دینی میتوان از ابتذال و انحراف شادیها در سطح جامعه جلوگیری کرد و جوانان و خانوادهها را از بحران افسردگی و استرس و انحرافات اخلاقی و اعتیاد نجات داد.
رحماندوست نقش فضای مجازی را در انتقال سیره رضوی و ائمهاطهار(ع) بسیار حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: وقتی ما بستر مناسب را برای سلامت روح و روان افراد جامعه آماده سازیم، انسانها به تعادل رفتاری میرسند و چنین افرادی گرایش به مسائل ضد اخلاقی ندارند بنابراین از این طریق، میتوان ناتوی فرهنگی دشمنان را خنثی کرد و آنگاه ما باید از فضای مجازی برای ضربه زدن به دشمنان دین خدا استفاده کنیم.
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