برنامه پزشک خانواده در افق 20 یا 50 ساله طراحی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیدوار رضایی افزود: برنامه پزشک خانواده یک برنامه همه جانبه است که نظام سلامت بر آن استوار است، به بیان دیگر محور نظام سلامت پزشک خانواده است.

وی افزود: برنامه ریزی آموزشی تربیتی باید جزء اولویت های وزارت بهداشت در برنامه پزشک خانواده باشد.

رئیس بیمارستان لقمان تهران با بیان این مطلب که اولین کاری که برای برنامه پزشک خانواده باید صورت پذیرد برنامه ریزی آموزشی تربیتی است، افزود: وزارت بهداشت باید تمام همت خود را در این جهت بگذارد که پزشک خانواده همراه با تیم خود از ابتدای ورود به دانشگاه براساس نیاز سلامت کل کشور تربیت شوند.

وی ادامه داد: باید براساس نیاز سنجی هایی که صورت گرفته و در راستای برنامه پزشک خانواده تعدادی از رشته های مختلف مورد نیاز تربیت و آموزش داده شوند، آموزشهای عملی ببینند و با حضور در روستاهایی که بعدا باید به عنوان پزشک در آنجا مسؤلیت بپذیرند تجارب لازم راکسب کنند تا بتوانند در آینده در لباس پزشک خانواده وارد عمل شوند.

این نماینده سابق مجلس خاطرنشان ساخت: متاسفانه این تعداد نیروی مورد نیاز هنوز تربیت و آموزش ندیده اند و این مطلب یعنی عدم تربیت صحیح و کامل پزشکان از نظر کمی و کیفی، یکی از چالشهای جدی در برنامه پزشک خانواده است.

رضایی افزود: اساس برنامه پزشک خانواده بر پیشگیری است و باید پزشکان عمومی که تاکنون بر محور درمان تربیت شده اند به گونه ای آموزش داده شوند که بتوانند مبنای کار خود را بر پیشگیری قرار دهند.

وی با اشاره به منابع مالی پایدار به عنوان یکی دیگر از نیازهای اساسی برنامه پزشک خانواده گفت: پزشک خانواده برنامه ای پایدار است که برای افق 20 ساله یا 50 ساله طراحی شده و نمی توانیم و نباید بودجه یک ساله یا 5 ساله برای آن تدارک ببینیم.

عضو سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: برای این برنامه باید منابع مالی پایداری براساس حق بیمه و یا سرانه سلامت به طور واقعی لحاظ شود و از سوی دیگر بتوان این منایع را در درازمدت تامین کرد.

رئیس بیمارستان لقمان با اشاره به این نکته که وزارت بهداشت مسئول و سیاست گذار اصلی برنامه پزشک خانواده است گفت: از دیگر چالشهای پیش روی این برنامه مداخله گری های متعددی است که باید اصلاح شود. از سوی دیگر همکاریهای بین بخشی از جمله وزارت رفاه، بیمه ها و دیگر دستگاههایی که به نحوی در سلامت جامعه اثرگذار هستند زیر نظر وزارت بهداشت از دیگر لازمه های تسریع در حرکت این برنامه است.

وی در پایان خاطر نشان ساخت: این هماهنگی ها باید در شورای عالی سلامت بین بخشها و دستگاههای مختلف ایجاد شود و باید تابع سیاستهای واحدی باشند. بیش از 50 عامل مؤثر بر سلامت اجتماعی اقتصادی جامعه وجود دارد که خارج از حیطه وزارت بهداشت هستند و از درون دیگر دستگاهها مانند وزارت اقتصاد، وزارت صنایع و وزارت جهادکشاورزی بر می خیزند که نیاز است با هماهنگی هر چه بیشتر، برنامه پزشک خانواده را به بهترین صورت ممکن به اجرا در بیاورند.