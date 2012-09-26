چراغ گردان آمبولانس ها آبی شد/ افزایش 1000 فقره آرم طرح ترافیک

مجتبی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین مصوبات جلسه شورای عالی ترافیک گفت: در این جلسه دستورالعمل استفاده از چراغ گردان و آژیر به تصویب رسید که براساس این اصلاحات، چراغ گردان کلیه آمبولانس ها و خودرو های امدادی پزشکی صرفا به رنگ آبی خواهد بود و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طی یک دوره شش ماهه نسبت به اجرای این مصوبه اقدام خواهند کرد .

وی با اشاره به پیشنهاد پلیس در خصوص اصلاح بخشی از محدوده زوج و فرد شهر تهران گفت: این درخواست مورد ارزیابی قرار گرفت که با توجه به مباحث مطروحه از سوی شورای عالی ترافیک برای بررسی بیشتر جهت اتخاذ تصمیم به جلسات آتی موکول شد .

دبیر شورای عالی ترافیک با اشاره به رسیدگی برخی مشکلات و ناهماهنگیها در اجرای دستورالعمل تبلیغات در ناوگان حمل و نقل عمومی شهری کشور خصوصا تاکسیرانی گفت: پس از بحث و بررسی ها قرار بر این شد پلیس راهور ضمن همکاری کامل زمینه لازم را برای اجرایی شدن این مصوبه در سراسر مشور فراهم کند .

وی ادامه داد: باتوجه به ایجاد درآمد موثر از این راه برای رانندگان تاکسی، این حمایت در راستای جلوگیری از افزایش کرایه ها باشد .

به گفته شفیعی اعضای شورای عالی ترافیک با درخواست افزایش هزار فقره آرم طرح ترافیک جهت اختصاص به خانواده شهدا و جانبازان برای سال جاری موافقت کردند .