آتش نشانی حرفه ای سخت، اما ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن صادقی جهانی صبح چهارشنبه در آستانه روز آتش نشانی و ایمنی در دیدار با سید علی شفیعی مدیرعامل سازمان آتش نشانی که در محل صدا و سیمای استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: خدمات رسانی در شرایط نامساعد و بحران روحی، گفتار درمانی، افزایش ضریب ایمنی، حرفه ای عمل کردن، استفاده از تکنولوژی و آموزش از مهمترین بخش های کاری آتش نشانان است.

وی با اشاره به اینکه آموزش به انسان بصیرت می دهد افزود: برای تغییر نگرش نیاز به افزایش دانش و آموزش است و زمانی پایدار می شود که در طول سال انجام شود.

صادقی جهانی در بخش دیگری از سخنانش به نگرش و عملکرد مثبت مجموعه شهرداری به بخش فرهنگی اشاره کرد و یادآورشد: دید شهردار قزوین بسیار فرهنگی، باز و آینده نگر است و این همدلی در مجموعه شهرداری آیند مثبت و سازنده ای دارد.

همچنین در این مراسم سید علی شفیعی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گزارشی از مجموعه اقدامات صورت گرفته در بخش عملیاتی، آموزشی، فرهنگی و اطلاع رسانی این سازمان ارائه کرد.

وی با اشاره به همکاری صدا و سیمای مرکز قزوین با سازمان آتش نشانی تصریح کرد: این دو نهاد می توانند با مشارکت یکدیگر در راستای گسترش فرهنگ ایمنی و شهروندی اقدامات و گامهای موثری بردارند.

