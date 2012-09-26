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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

صادقی جهانی:

آتش نشانی حرفه ای سخت، اما ارزشمند است

آتش نشانی حرفه ای سخت، اما ارزشمند است

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: کار آتش نشانی سخت، اما جذاب است چرا که خدمت به مردم جذابت خاص خود را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن صادقی جهانی صبح چهارشنبه در آستانه روز آتش نشانی و ایمنی در دیدار با سید علی شفیعی مدیرعامل سازمان آتش نشانی که در محل صدا و سیمای استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: خدمات رسانی در شرایط نامساعد و بحران روحی، گفتار درمانی، افزایش ضریب ایمنی، حرفه ای عمل کردن، استفاده از تکنولوژی و آموزش از مهمترین بخش های کاری آتش نشانان است.
 
وی با اشاره به اینکه آموزش به انسان بصیرت می دهد افزود: برای تغییر نگرش نیاز به افزایش دانش و آموزش است و زمانی پایدار می شود که در طول سال انجام شود.
 
صادقی جهانی در بخش دیگری از سخنانش به نگرش و عملکرد مثبت مجموعه شهرداری به بخش فرهنگی اشاره کرد و یادآورشد: دید شهردار قزوین بسیار فرهنگی، باز و آینده نگر است و این همدلی در مجموعه شهرداری آیند مثبت و سازنده ای دارد.
 
همچنین در این مراسم سید علی شفیعی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گزارشی از مجموعه اقدامات صورت گرفته در بخش عملیاتی، آموزشی، فرهنگی و اطلاع رسانی این سازمان ارائه کرد.
 
وی با اشاره به همکاری صدا و سیمای مرکز قزوین با سازمان آتش نشانی تصریح کرد: این دو نهاد می توانند با مشارکت یکدیگر در راستای گسترش فرهنگ ایمنی و شهروندی اقدامات و گامهای موثری بردارند.
 
کد مطلب 1705647

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