کمک های مردمی در جشن عاطفه های در کردستان 130 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم نمادین به صدا درآمدن زنگ عاطفه ها در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان اظهار داشت: سال گذشته این اداره 235 میلیون تومان کمک مردمی را از صندوق های سطح استان جمع آوری کرده است.

وی افزود: استان کردستان مردمانی خیر و پیشرو در انجام امور خیر دارد و یکی از پیشتازترین استان های کشور در انجام امور خیر است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان اعلام کرد: این سازمان در سال جاری با امید به رشد بیشتر میزان جمع آوری کمک های مردمی نسبت به سال قبل در سطح استان 550 پایگاه ثابت و سیار را مستقر کرده است.

موسی نژاد بیان کرد: 220 پایگاه کمیته امداد با همکاری بسیج و پایگاه های مقاومت در استان و روستاها شکل گرفته است و کمک های مردم را دریافت می کنند.

وی عنوان کرد: مراکز آموزشی سطح استان نیز این مراسم را اجرا می کنند و در روز جمعه نیز مصلاها و مساجد کمک های نقدی و غیر نقدی مردم را جمع آوری می کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان اظهار داشت: هر سال مراسم جشن عاطفه ها همزمان با سراسر کشور در هفته اول مهر ماه برگزار می شود که ادغام این مراسم معنوی با چند برنامه فرهنگی کشور بر شور و نشاط آن افزوده و فضای معنوی ان را افزایش می دهد.

سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو شهر سنندج نیز در ادامه این مراسم اظهار داشت: جشن عاطفه ها سنت حسنه و جشن مورد تائید دین اسلام است که هر ساله شور و نشاط برگزاری آن بیش از پیش است.

جعفر میرزایی بیان کرد: مردم ایران و بلاخص مردم متدین کردستان در برهه های مختلف زمانی حضور گسترده خود را به همگان نشان دادند و همیشه به فکر هم نوع خود بودند و فرهنگ زیبا و حسنه دینی را به روال همیشگی تبدیل کردند.

این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، فرماندار شهرستان سنندج، رئیس شورای شهر سنندج، مدیرکل کمیته امداد استان کردستان و معاونان این اداره و دیگر مسئولان استانی در مدرسه ابرار شهرستان سنندج برگزار شد.