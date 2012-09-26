  1. اقتصاد
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

جدول قیمت ارز و سکه/

سکه تمام یک میلیون و 60 هزار تومان شد/ دلار 2670 تومان

سکه تمام یک میلیون و 60 هزار تومان شد/ دلار 2670 تومان

قیمت انواع ارز و سکه در بازار در ساعت 12 و 30 دقیقه امروز چهارشنبه منتشر شد.

خبرنگار مهر از میدان فردوسی - مرکز ارزفروشان تهران- گزارش داد: قیمت دلار در بازار تهران در روز چهارشنبه به 2670 تومان، یورو به 3440 تومان، پوند به 4300 تومان و درهم به 730 تومان رسیده است.

در همین حال، قیمت هر عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم یک میلیون و 60 هزار تومان، نیم سکه 528 هزار تومان، ربع سکه 270 هزار تومان، سکه گرمی 146 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار بیش از 107 هزار تومان و هر اونس در بازارهای جهانی بیش از 1763 دلار گزارش شده است.

جدول قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 12 و 30 دقیقه امروز چهارشنبه به شرح ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران

نوع ارز خرید (تومان) فروش (تومان)
دلار 2620 2670
یورو 3350 3440
پوند 4200 4300
دلار کانادا 2600 2700
درهم 700 730
نوع سکه خرید (تومان) فروش (تومان)
سکه تمام طرح قدیم 1030500 1060000
سکه تمام طرح جدید 1030500 1060000
نیم سکه 510000 528000
ربع سکه 245000 270000
1 گرمی 135000  146000
کد مطلب 1705654

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