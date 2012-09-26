سکه تمام یک میلیون و 60 هزار تومان شد/ دلار 2670 تومان

خبرنگار مهر از میدان فردوسی - مرکز ارزفروشان تهران- گزارش داد: قیمت دلار در بازار تهران در روز چهارشنبه به 2670 تومان، یورو به 3440 تومان، پوند به 4300 تومان و درهم به 730 تومان رسیده است.

در همین حال، قیمت هر عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم یک میلیون و 60 هزار تومان، نیم سکه 528 هزار تومان، ربع سکه 270 هزار تومان، سکه گرمی 146 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار بیش از 107 هزار تومان و هر اونس در بازارهای جهانی بیش از 1763 دلار گزارش شده است.

جدول قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 12 و 30 دقیقه امروز چهارشنبه به شرح ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران