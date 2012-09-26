سکه تمام یک میلیون و 60 هزار تومان شد/ دلار 2670 تومان

خبرنگار مهر از میدان فردوسی - مرکز ارزفروشان تهران- گزارش داد: قیمت دلار در بازار تهران در روز چهارشنبه به 2670 تومان، یورو به 3440 تومان، پوند به 4300 تومان و درهم به 730 تومان رسیده است.
در همین حال، قیمت هر عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم یک میلیون و 60 هزار تومان، نیم سکه 528 هزار تومان، ربع سکه 270 هزار تومان، سکه گرمی 146 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار بیش از 107 هزار تومان و هر اونس در بازارهای جهانی بیش از 1763 دلار گزارش شده است.
جدول قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 12 و 30 دقیقه امروز چهارشنبه به شرح ذیل است:
جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران
|نوع ارز
|خرید (تومان)
|فروش (تومان)
|دلار
|2620
|2670
|یورو
|3350
|3440
|پوند
|4200
|4300
|دلار کانادا
|2600
|2700
|درهم
|700
|730
|نوع سکه
|خرید (تومان)
|فروش (تومان)
|سکه تمام طرح قدیم
|1030500
|1060000
|سکه تمام طرح جدید
|1030500
|1060000
|نیم سکه
|510000
|528000
|ربع سکه
|245000
|270000
|1 گرمی
|135000
|146000
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