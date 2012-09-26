فعالیت بیستمین ایستگاه آتش نشانی تبریز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از اجرای موفق اولین همایش آموزش مسائل ازدواج در فرهنگسرای الغدیر و استقبال بی نظیر شهروندان از این همایش، دومین همایش نیز با ثبت نام از داوطلبان همزمان با ایام مبارک دهه کرامت و در روز چهارشنبه پنج مهر ماه از ساعت 15:30لغایت 19 در محل آمفی تئاتر فرهنگسرای بزرگ الغدیر برگزار می شود.

در این همایش سخنرانان بحث های تخصصی در خصوص مسائل ازدواج و خانواده ارائه خواهند نمود و بسته های فرهنگی و آموزشی به حضار تقدیم خواهد شد .



کارگاه آموزشی عکاسی دفاع مقدس در تبریز برگزار می شود

کارگاه آموزشی عکاسی دفاع مقدس با حضور استاد محمد حسین حیدری در تبریز برگزار می شود.

این کارگاه آموزشی که به مناسبت هفته دفاع مقدس از طرف کانون بسیج هنرمندان تبریز و با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز تدارک گردیده، استاد محمد حسین حیدری از عکاسان برجسته دفاع مقدس و مدیر عامل انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس به بحث و گفتگو در حوزه آثار عکاسی دفاع مقدس خواهد پرداخت.



عموم هنرمندان و هنرجویان رشته عکاسی می توانند جهت شرکت در این ورک شاپ امروز از ساعت 16 تا 19 عصر به گالری مفاخر واقع در جنب مسجد طوبی مراجعه نمایند.

بیستمین ایستگاه آتش نشانی تبریز آغاز به کار می کند



کلنگ احداث بیستمین ایستگاه آتش‌نشانی تبریز همزمان با هفت مهر ، روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی به زمین زده می‌شود.

علیرضا نوین پیش از ظهر امروز چهارشنبه گفت: ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ایمنی و سلامتی عموم شهروندان به منظور دفاع و حفظ جان و مال آنان در مقابل خطرات و آسیب‌ها ، یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه و اولویت‌های کاری شهرداری تبریز طی سال‌های اخیر بوده و در این میان توسعه و تجهیز ناوگان آتش‌نشانی به عنوان قدیمی‌ترین سازمان آتش‌نشانی ایران ، طی 5 سال گذشته ، در دستور کار مدیریت شهری قرار داشته است.



وی در ادامه افزایش تعداد ایستگاه‌های موجود آتش‌نشانی تبریز از پنج ایستگاه در سال 85 به 20 ایستگاه در سال جاری را مهم‌ترین دستاورد مدیریت شهری تبریز در این دوران ارزیابی و تصریح کرد: این سطح از رشد در طول تاریخ 105 ساله شهرداری‌های ایران بی‌سابقه است.