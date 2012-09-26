  1. فرهنگ و ادب
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

برپایی دومین جشن «شکرانه و شعر»

برپایی دومین جشن «شکرانه و شعر»

به مناسبت فرارسیدن بزرگداشت روز مولانا و هفته دفاع مقدس، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران دومین جشن «شکرانه و شعر» را در روز هشتم مهر ماه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برپایی جشن بزرگ شکرانه و شعر که در روز بزرگداشت مولانا برگزار می‏شود، اساتید و اعضای کانون ادبی زمستان که طی فصل تابستان در سلسله جلسات نقد و بررسی شعر و ترانه، همچنین جلسات نقد کتاب حضور داشته‌اند، گردهم می‌آیند.

در این مراسم افشین یداللهی، محمدعلی شیرازی، اهورا ایمان، بهروز یاسمی و دیگر شاعران کشور به شعرخوانی خواهند پرداخت. در این نشست کتاب مجموعه اشعار اعضای کانون که در سلسله جلسات نقد و بررسی شعر در تابستان امسال ارائه و تحلیل شده‌اند در اختیار حاضران قرار می‌گیرد.

کانون ادبی زمستان در تابستان امسال، 23 جلسه نقد و بررسی شعر و ترانه را به صورت هفتگی و چهار نشست نقد کتاب را به صورت ماهانه برگزار کرده است.

جشن بزرگ شکرانه و شعر روز شنبه، 8 مهرماه از ساعت 16 در سالن آفتاب تالار ایوان شمس به نشانی میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، ابتدای بزرگراه کردستان برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 1705662

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