برپایی دومین جشن «شکرانه و شعر»

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برپایی جشن بزرگ شکرانه و شعر که در روز بزرگداشت مولانا برگزار می‏شود، اساتید و اعضای کانون ادبی زمستان که طی فصل تابستان در سلسله جلسات نقد و بررسی شعر و ترانه، همچنین جلسات نقد کتاب حضور داشته‌اند، گردهم می‌آیند.

در این مراسم افشین یداللهی، محمدعلی شیرازی، اهورا ایمان، بهروز یاسمی و دیگر شاعران کشور به شعرخوانی خواهند پرداخت. در این نشست کتاب مجموعه اشعار اعضای کانون که در سلسله جلسات نقد و بررسی شعر در تابستان امسال ارائه و تحلیل شده‌اند در اختیار حاضران قرار می‌گیرد.

کانون ادبی زمستان در تابستان امسال، 23 جلسه نقد و بررسی شعر و ترانه را به صورت هفتگی و چهار نشست نقد کتاب را به صورت ماهانه برگزار کرده است.

جشن بزرگ شکرانه و شعر روز شنبه، 8 مهرماه از ساعت 16 در سالن آفتاب تالار ایوان شمس به نشانی میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، ابتدای بزرگراه کردستان برگزار خواهد شد.