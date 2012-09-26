جدال صبا با داماش در نخستین آزمون مرفاوی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم برای پنجمین بار در این فصل به دنبال کسب پیروزی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور میزبان خواهد بود و دیداری حساس از هفته دهم دور رفت لیگ برتر به مصاف تیم بحران زده داماش گیلان می رود.



دیدار صبای قم و داماش گیلان نخستین آزمون مربیگری عبدالصمد مرفاوی در تیم فوتبال صبای قم است که طبق برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال از ساعت 17:15 دقیقه عصر روز پنجشنبه ششم مهر ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می شود.



سومین باخت صبا در لیگ دوازدهم برابر نفت تهران



این در حالی است که صبای قم بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فوتبال، دور رفت از چهاردهمین دوره مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور یکشنبه این هفته برابر تیم فوتبال نفت تهران نتیجه ای بهتر از باخت کسب نکرد.



تیم فوتبال صبای قم تا قبل از این باخت در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، موفق به کسب چهار پیروزی، دو تساوی و دو باخت شده‌ بود در این دیدار نتوانست حتی یک امتیاز از میزبان خود بگیرد، بلکه با یک گل به تیم نفت تهران باخت تا گل محمدی با شکست و نتیجه باخت این تیم را ترک کند.



این تیم امسال نیز با جذب بازیکنان مطرح تر نسبت به تیم فصل گذشته که عبدالله ویسی هدایت آن را بر عهده داشت، گام به رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور گذاشته است اما گل محمدی قدر این موقعیت را ندانست و در اوج حساسیت لیگ دست صبایی را در حنا گذاشت.



گل محمدی نتوانست پاسخ اعتماد مدیران باشگاه صبا را به خوبی بدهد



بر اساس برنامه فدراسیون فوتبال، دیدارهای هفته نهم از مسابقات دور رفت لیگ دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از روز جمعه سی و یکم شهریور آغاز و یکشنبه دوم مهر ماه به پایان رسید و طی آن تیم فوتبال صبای قم در خانه نفت تهران پذیرای سومین باخت این فصل خود بود.



این آخرین حضور یحیی گل محمدی در راس کادر فنی تیم فوتبال صبای قم بود و این مربی در حساس ترین شرایط لیگ برتر نتوانست پاسخ اعتماد مدیران باشگاه صبا را به خوبی بدهد و با وسوسه مسئولان باشگاه پرسپولیس به مقصد تیم بحران زده انتهای جدول صبای قم را ترک کرد.



تیم فوتبال صبای قم در حال حاضر از 9 مسابقه خود در نیم فصل نخست مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با کسب 14 امتیاز از چهار پیروزی، دو تساوی و دو باخت در مکان هفتم جدول رده‌بندی جای دارد و مسئولان این باشگاه از دو روز پیش مذاکرات خود را با چند مربی آغاز کرده اند تا جانشین مناسبی برای یحیی گل محمدی سرمربی مستعفی این تیم بیابند.



