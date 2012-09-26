مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد/ جلسه بعدی 16 مهر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه با اعلام اینکه مجلس در هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه جلسه علنی ندارد، گفت: جلسه آینده مجلس شورای اسلامی به یکشنبه 16 مهرماه موکول شد.

مجلس در شانزدهم مهرماه با دستور هفتگی کار خود را آغاز می کند.

در جلسه امروز نمایندگان مردم بررسی قانون دریایی را ادامه دادند و تصویب آن را به پایان رساندند، همچنین نمایندگان در جلسه امروز تعدادی ازنمایندگان را به عنوان ناظر در مجامع شوراها انتخاب کردند.

در جلسه امروز همچنین اصلاح ماده 10 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس مورد بررسی قرار گرفت که به علت کمبود وقت ادامه بررسی این طرح به جلسه بعدی مجلس موکول شد.

همچنین طرح فوریتی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری امروز در مجلس اعلام وصول شد.