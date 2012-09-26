استمرار طرح انسداد مرزها در کشور/ تشدید برخورد با حمل مواد مخدر توسط حجاج

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی مقدم صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری مراسم صبحگاه مشترک فرماندهی انتظامی کردستان در سنندج به خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان گفت: طرح انسداد مرزها دارای جنبه های مختلفی است و به همین دلیل اجرایی کردن آن در یک سال و دو سال ممکن نیست.

وی با تاکید بر نتایج و دستاوردهای بسیار خوب این طرح در سراسر کشور به ویژه استان کردستان عنوان کرد: از زمان اجرایی کردن طرح انسداد مرزها در سراسر کشور میزان قاچاق کالا به وسیله خودرو تقریبا به صفر درصد رسیده است و این آمار نشان دهنده موفقیت آمیز بودن این طرح است.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به استمرار این طرح در سراسر کشور یادآور شد: اجرای کامل طرح انسداد مرزها و جلوگیری از قاچاق کالا نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم از جمله راه دسترسی است و به همین دلیل نیز این کار باید توسط دولت اجرایی شود که نتایج کار قابل قبول است ولی انتظار می رود که اعتبار بیشتری برای آن منظور شود.

وی با بیان این نکته که در شماری از استان های کشور مرزها بسیار سخت هستند، گفت: ایجاد زیرساخت های مختلف در مرزهای استان کردستان به دلیل شرایط خاص نیازمند اعتبارات بیشتری است و به همین دلیل انتظار می رود که با نظر مساعد نسبت به تامین اعتبار این بخش اقدام شود.

احمدی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هدف خود از سفر به استان کردستان عنوان کرد: این سفر در راستای ارزیابی وضعیت مرزهای استان کردستان و اقدامات انجام شده صورت گرفت و از چند روز قبل کارشناسان ستاد نیز در استان مستقر شده و مسائل را بررسی کرده بودند و شب گذشته نیز جلسه نهایی برگزار و تصمیمات خوبی برای بهبود وضعیت فعلی مطرح و به تصویب رسید.

وی با تاکید بر فراهم کردن فضا و شرایط لازم برای توسعه مبادلات مرزی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی کاهش قاچاق در مرزهای کشور به ویژه استان کردستان گفت: انتظار می رود که شرایط لازم برای معاملات تجاری و قانونی در مرزهای استان کردستان فراهم شود.

فرمانده نیروی انتظامی کردستان در بخش پایانی این مصاحبه خبری در پاسخ به وضعیت برخورد با حجاجی که اقدام به حمل مواد مخدر می کنند، اظهار داشت: حمل مواد مخدر توسط حجاج در راستای قاچاق آن نیست بلکه در اندک موارد محدود افراد به دلیل اعتیاد اقدام به حمل کرده و یا اینکه از داروهایی مصرف می کنند که در کشور عربستان در ردیف داروهای مخدر و قاچاق قرار می گیرد.

وی با اشاره به تشدید کنترل های لازم در این بخش عنوان کرد: در صورتی که حجاج اقدام به حمل مواد مخدر کنند از حضور آنها در کاروان های حج جلوگیری می شود و به همین دلیل انتظار داریم که شاهد همکاری بهتری در این بخش باشیم.

احمدی مقدم در پایان یادآور شد: خوشبختانه طی دو سال اخیر این موارد بسیار اندک بوده و حتی می توان ادعا کرد که به صفر درصد کاهش پیدا کرده است.