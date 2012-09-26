به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد شهر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای تحقق برنامه پنجم توسعه و ماموریتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفته و براین اساس تفاهمنامه ای میان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و موسسه تحقیقات ICT به امضا رسید.
براساس این تفاهمنامه مقرر شد مطالعات امکان سنجی لازم برای شناخت نیازمندیها، پتانسیل ها و فرصتهای درنظر گرفته شده برای ایجاد شهر ICT توسط گروه مطالعات راهبردی و اقتصادی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام پذیرد.
در این راستا از توانمندیهای تمامی شرکتها و مراکز دانش بنیان و فنآور که در زمینه تولید محصولات نرم افزاری و سخت افزاری الکترونیکی فعال هستند، بهره برداری خواهد شد؛ به این ترتیب توسعه فناوری کشور و حمایت از ایدههای جدید مرتبط با حوزه IT تسریع شده و رساندن آنها به مرحله تجاری سازی با حمایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی تسهیل میشود.
واحدهای متمرکز در شهر ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل دو دسته اصلی مراکز تولیدی - صنعتی و شرکتهای ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات از جمله توسعه نرم افزار، برنامه ریزی، نگهداری، مدیریت امکانات و آموزش خواهد بود و ساختار این شهرها بگونه ای طراحی و پیاده سازی میشود که تمامی خدمات مورد نیاز شرکتهای مستقر در منطقه از جمله درمانگاه، پست، انبار گمرک، بانک، انبارهای عمومی، پایانههای خودروهای سنگین، امکانات ورزشی و تفریحی و مراکز خرید را به صورت متمرکز در درون خود جای دهند.
قرار است در صورت مثبت بودن نتایج مطالعات امکان سنجی، شهر ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه ویژه پیام به وسعت یکهزار هکتار در اراضی 10 هزار هکتاری شرکت خدمات هوایی پیام در جهت توسعه صنایع ICT ، صنایع High Tech، صنایع سبز و علوم وابسته به آن به نحوی طراحی شود که تمامی خدمات در آن به صورت کاملا الکترونیکی ارائه شود.
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