به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد قرائی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، در مورد برنامه‌های فرماندهی انتظامی خراسان شمالی در هفته ناجا عنوان کرد: در این هفته 124 عنوان برنامه محوری در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه شعار هفته ناجا در سال جاری "سرمایه اجتماعی اساس اقتدار ما" تعیین شده است، افزود: در راستای این شعار و نقش محوری اجتماع در برنامه‌های نیروی انتظامی، برای هفت روز هفته ناجا نیز شعارهایی انتخاب شده و برنامه‌های نیروی انتظامی در این هفته با جهت گیری این شعارها برگزار می‌شود.

سرهنگ قرائی با یادآوری اینکه هفته ناجا از شنبه هشتم مهر ماه آغاز می‌شود و جمعه 14 این ماه نیز به پایان می‌رسد، تصریح کرد: در روز نخست این هفته برنامه‌های صبحگاه مشترک نیروهای مسلح، تقدیر از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس، رژه نیروهای مسلح، مانور یگان ویژه و ... در بجنورد برگزار می‌شود.

وی در مورد برنامه‌های شاخص یکشنبه 9 مهر ماه نیز اظهار داشت: در این روز ملاقات مردمی معاون وظیفه عمومی در شهرستان اسفراین، برگزاری نمایشگاه مجازی پلیس فتا، مانور عملیاتی یگان ویژه، برگزاری مسابقات ورزشی و ... از جمله برنامه‌های شاخص خواهند بود.

به گفته سرهنگ قرائی بازدید دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی از نمایشگاه فضای مجازی، آزادسازی خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی با ارائه تخفیف‌های ویژه و اجرای عملیات یگان ویژه در شهرستان شیروان برنامه‌های شاخص نیروی انتظامی خراسان شمالی در دوشنبه 10 مهر ماه خواهد بود.

وی تصریح کرد: در روز سه شنبه و همزمان با چهارمین روز از هفته ناجا یک دوره آزمون استخدامی داوطلبین فعالیت در ناجا در مرکز استان برگزار می‌شود و علاوه بر آن چندین همایش و کارگاه آموزشی نیز با هدف آشنایی شهروندان با اثرات اعتیاد، در مدارس، مساجد و مراکز تجمع مردم برگزار می‌شود.

این مسئول افزود: در روز چهارشنبه برنامه‌های بازدید دانش آموزان از کلانتری‌ها، ملاقات مردمی در شهرستان شیروان و اجرای ورزش پاراگلایدر در کمپ روستای مهنان بجنورد مهم‌ترین برنامه‌های پیش بینی شده هستند.

وی اضافه کرد: در روز پنج شنبه کوه پیمایی خدمتگذاران نیروی انتظامی استان، دیدار با نماینده خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری، دیدار با امام جمعه بجنورد، غبارروبی مزار شهدا و ... از جمله برنامه‌هایی هستند که به صورت محوری برگزار می‌شوند.

سرهنگ قرائی عنوان کرد: در روز پایانی هفته ناجا، همایش پیاده روی کارکنان نیروی انتظامی، اعزام چهار تیم پزشکی به روستاهای محروم مرزی، شرکت در نماز جمعه و ... از جمله برنامه‌های شاخص خواهند بود.