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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹

سرهنگ قرائی:

124 عنوان برنامه محوری به مناسبت هفته ناجا در خراسان شمالی برگزار می‌شود

124 عنوان برنامه محوری به مناسبت هفته ناجا در خراسان شمالی برگزار می‌شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد برگزاری هفته ناجا در خراسان شمالی گفت: به مناسبت هفته ناجا 124 عنوان برنامه محوری در این استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد قرائی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، در مورد برنامه‌های فرماندهی انتظامی خراسان شمالی در هفته ناجا عنوان کرد: در این هفته 124 عنوان برنامه محوری در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه شعار هفته ناجا در سال جاری "سرمایه اجتماعی اساس اقتدار ما" تعیین شده است، افزود: در راستای این شعار و نقش محوری اجتماع در برنامه‌های نیروی انتظامی، برای هفت روز هفته ناجا نیز شعارهایی انتخاب شده و برنامه‌های نیروی انتظامی در این هفته با جهت گیری این شعارها برگزار می‌شود.

سرهنگ قرائی با یادآوری اینکه هفته ناجا از شنبه هشتم مهر ماه آغاز می‌شود و جمعه 14 این ماه نیز به پایان می‌رسد، تصریح کرد: در روز نخست این هفته برنامه‌های صبحگاه مشترک نیروهای مسلح، تقدیر از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس، رژه نیروهای مسلح، مانور یگان ویژه و ... در بجنورد برگزار می‌شود.

وی در مورد برنامه‌های شاخص یکشنبه 9 مهر ماه نیز اظهار داشت: در این روز ملاقات مردمی معاون وظیفه عمومی در شهرستان اسفراین، برگزاری نمایشگاه مجازی پلیس فتا، مانور عملیاتی یگان ویژه، برگزاری مسابقات ورزشی و ... از جمله برنامه‌های شاخص خواهند بود.

به گفته سرهنگ قرائی بازدید دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی از نمایشگاه فضای مجازی، آزادسازی خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی با ارائه تخفیف‌های ویژه و اجرای عملیات یگان ویژه در شهرستان شیروان برنامه‌های شاخص نیروی انتظامی خراسان شمالی در دوشنبه 10 مهر ماه خواهد بود.

وی تصریح کرد: در روز سه شنبه و همزمان با چهارمین روز از هفته ناجا یک دوره آزمون استخدامی داوطلبین فعالیت در ناجا در مرکز استان برگزار می‌شود و علاوه بر آن چندین همایش و کارگاه آموزشی نیز با هدف آشنایی شهروندان با اثرات اعتیاد، در مدارس، مساجد و مراکز تجمع مردم برگزار می‌شود.

این مسئول افزود: در روز چهارشنبه برنامه‌های بازدید دانش آموزان از کلانتری‌ها، ملاقات مردمی در شهرستان شیروان و اجرای ورزش پاراگلایدر در کمپ روستای مهنان بجنورد مهم‌ترین برنامه‌های پیش بینی شده هستند.

وی اضافه کرد: در روز پنج شنبه کوه پیمایی خدمتگذاران نیروی انتظامی استان، دیدار با نماینده خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری، دیدار با امام جمعه بجنورد، غبارروبی مزار شهدا و ... از جمله برنامه‌هایی هستند که به صورت محوری برگزار می‌شوند.

سرهنگ قرائی عنوان کرد: در روز پایانی هفته ناجا، همایش پیاده روی کارکنان نیروی انتظامی، اعزام چهار تیم پزشکی به روستاهای محروم مرزی، شرکت در نماز جمعه و ... از جمله برنامه‌های شاخص خواهند بود.

کد مطلب 1705674

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