نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی شنبه اعلام می شود

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با مهر افزود: پذیرفته شدگان این آزمون در موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم می توانند از نتایج آزمون خود از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور مطلع شوند.
وی اظهار داشت: همچنین اسامی پذیرفته شدگان کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد نیز بر روی سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد قرار می گیرد و داوطلبانی که این دانشگاه را انتخاب کرده بودند می توانند برای اطلاع از نتیجه آزمون خود به این سایت مراجعه کنند.
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: افرادی که در هر دو موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده اند منحصراً می توانند تنها در یکی از این موسسات ثبت نام کنند.
وی گفت: کارنامه این گروه از داوطلبان 20 مهر ماه از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می شود.
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