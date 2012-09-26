  1. حوزه و دانشگاه
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۲

ثبت نام تنها در یک موسسه/

نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی شنبه اعلام می شود

نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی شنبه اعلام می شود

فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته که به صورت مشترک میان موسسات آموزش عالی وزارت علوم و دانشگاه آزاد برگزار شد،‌ روز شنبه 8 مهرماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با مهر افزود: پذیرفته شدگان این آ‍زمون در موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم می توانند از نتایج آزمون خود از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور مطلع شوند.

وی اظهار داشت: همچنین اسامی پذیرفته شدگان کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد نیز بر روی سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد قرار می گیرد و داوطلبانی که این دانشگاه را انتخاب کرده بودند می توانند برای اطلاع از نتیجه آزمون خود به این سایت مراجعه کنند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: افرادی که در هر دو موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده اند منحصراً‌ می توانند تنها در یکی از این موسسات ثبت نام کنند.

وی گفت: کارنامه این گروه از داوطلبان 20 مهر ماه از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

کد مطلب 1705675

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