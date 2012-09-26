ثبت نام تنها در یک موسسه/ نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی شنبه اعلام می شود

فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته که به صورت مشترک میان موسسات آموزش عالی وزارت علوم و دانشگاه آزاد برگزار شد،‌ روز شنبه 8 مهرماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.