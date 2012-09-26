قرآن منسوب به دستخط امام رضا(ع) به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قیصری نیک اظهارکرد: این نمایشگاه با ارائه آثار خطی و چاپ سنگی با موضوع امام علی بن موسی الرضا(ع) در محل کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شده است.

وی گفت: اسماء الحسنی، رساله ذهبیه، تحفه الزائرین، خطبه توحیدیه، شرایع الاسلام، تحفه صفویه، تحفه الرضویه و بهار الانوار از کتب خطی ارزشمند این نمایشگاه است.

وی بیان کرد: عیون اخبار الرضا، تحفه الطوسیه، کاشف النقاب و تحفه الرضویه نیز از کتب چاپ سنگی است که درمعرض نمایش عموم قرار گرفته است.

وی به یکی از نفیس‌ترین آثاری که در کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می شود، نسخه‌ اسماء الحسنی که توسط عبدالجبّار اصفهانی ـ شاگرد طراز اول میرعماد ـ به رشتۀ کتابت درآمده اشاره کرد و افزود: مضمون آن حاوی مطالب مبارکی اززبان امام علی بن موسی الرضا (ع) در باب خواص اسماء الله است.

وی افزود: رسالۀ ذهبیه، که دارای 48 برگ و به خط نسخ خوش 7 سطری و جدول بندی به طلا و تحریر است؛ عناوین به طلا؛ دارای یک سرلوح مزدوج مزین و منقش در زمینۀ لاجورد؛ در میان کتیبه، به خط ثلث؛ کمندکشی به زر تحریردار و دارای جلد تیماج خرمایی است.

وی اضافه کرد: تحفه الزائرین که مجموعه ای از ادعیه های مشهور واحادیث مخصوص حضرت رضا(ع) و از شاهکارهای دوره ناصرالدین شاه قاجار محسوب می شود نیز از دیگر آثار خطی نفیس این نمایشگاه است.

