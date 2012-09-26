به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری صبح چهارشنبه در مراسم آغازین جشن عاطفهها که در محل هنرستان دخترانه محمودیه بجنورد برگزار شد، با اشاره به اهمیت برگزاری این جشن با محوریت دانش آموزان اظهار داشت: برگزاری این جشن نوعی کلاس تمرینی و آموزشی برای نیکوکاری مردم و به خصوص دانش آموزان است.
وی نواخته شدن زنگ نیکوکاری در مدارس سراسر کشور را ابزاری برای آگاهی و توجه مردم و دانش آموزان به شرایط دانش آموزان نیازمند و محروم دانست و تصریح کرد: مشارکت دانش آموزان در کاهش آلام هم کلاسیهای خود سبب نهادینه شدن فرهنگ نیکوکاری در بین آنها میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در ادامه این مراسم عنوان کرد: با توجه به محرومیت کلی این استان به نسبت استانهای دیگر، توجه ویژه به محرومان خراسان شمالی از اولویت خاصی برخوردار است.
محمد وحیدی با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری جشن عاطفهها در 700 آموزشگاه استان به صورت همزمان با سراسر کشور برگزار میشود، افزود: در سال گذشته این مراسم در 500 آموزشگاه خراسان شمالی برگزار شده بود.
به گفته وی استقبال دانش آموزان و مدیران مجتمعهای آموزش و پرورش در شهرستانها و مناطق 9 گانه آموزش و پرورش خراسان شمالی سبب شد تا تعداد مدارس برگزار کننده جشن عاطفهها در این استان افزایش یابد.
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