آسمان کویر یکپارچه خورشید شد/ورود ستارگان حرم رضوی به کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، خادمان حرم امام هشتم شیعیان( ع) ساعاتی پیش در میان شور و اشتیاق مردم متدین کرمان به این استان وارد شدند.

کاروان خدام امام رضا( ع) در اولین برنامه خود برای نواختن زنگ رضوی به مدرسه پسرانه شاهد کرمان خواهند رفت.

پس از آن خادمین حرم مطهر رضوی به دیدار دانش آموزان دبیرستان فرزانگان کرمان می روند.

همچنین عصر امروز کاروان خدام حرم امام رضا( ع) ضمن حضور در دانشگاه شهید باهنر کرمان با دانشجویان دیدار می کنند.

از جمله برنامه های امروز عصر خدام امام رضا( ع) شرکت در جشن شکوفه های نور ویژه دختران و دیدار با ایتام و کودکان بی سرپرست موسسه خیریه کرمانیان است.

کاروان خدام امام رضا همچنین با حضور در جشن بزرگ زیر سایه خورشید در میان مردم متدین دیار کریمان با قرائت صلوات خاصه حضرت ثامن الحجج( ع) پرچم آن امام همام را به اهتراز در خواهند آورد.

جشن بزرگ زیر سایه خورشید ساعت هفت شب چهارشنبه در سالن شهدای کارگر کرمان با سخنرانی حجت الاسلام نقوی برگزار می شود.