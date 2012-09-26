اکران "بوسیدن روی ماه" با 33 سینما و "بغض" با 22 سینما آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه" ساخته همایون اسعدیان طبق اعلام قبلی از امروز 5 مهرماه به طور گسترده در تهران و شهرستان‌ها اکران عمومی شد. این فیلم در ژانر دفاع‌مقدس ساخته شده و اثری قابل توجه است. این فیلم روایتی از انتظار دو مادر است و رابعه مدنی، شیرین یزدان‌بخش، صابر ابر، شاهرخ فروتنیان، مسعود رایگان، شیدا خلیق، شبنم مقدمی و سعید پورصمیمی در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

"بوسیدن روی ماه" در سینماهای آزادی، فرهنگ، ملت، بهمن، زندگی، اریکه ایرانیان، سپیده، ماندانا، شاهد، برج میلاد، مرکزی، فلسطین، تماشا، راگا، رازی، موزه سینما و شکوفه در تهران روی پرده رفته است. همچنین به طور همزمان در شهرهای تبریز، ارومیه، همدان، اسلام شهر، خرم آباد، شهرکرد، بروجرد، زنجان، قزوین، ملایر، اهواز، شیراز، کاشان، یزد، مشهد و رشت اکران شده است.

اکران "بغض" در 22 سینما

این فیلم اولین کار بلند سینمایی رضا درمیشیان است که در آن باران کوثری، بابک حمیدیان و مهران احمدی بازی می‌کنند. فیلمبرداری "بغض" در ترکیه انجام شده است و شعار فیلم نیز"دهه شصتی‌ها" است. مخاطب اصلی این فیلم جوانان هستند. سینماهای استقلال، آزادی، فرهنگ، ملت، شکوفه، ایران، جوان، موزه سینما، ماندانا، اریکه ایرانیان، تماشا، زندگی، راگا، مرکزی، فلسطین، سپیده، فردوسی، حافظ، کارون، کیان، برج میلاد، خانواده این فیلم را نمایش می‌دهند.

"بغض" داستان دو روایت مدرن از دو مقطع زندگی حامد و ژاله در استانبول است. روایت اول: حامد (بابک حمیدیان) پسر جوان ایرانی گرافیتی کاری در ترکیه ، که کارش کشیدن نقاشی های خیابانی است، مجردی نمی تواند وارد دیسکو شود. او برای رفتن به داخل دیسکو با ژاله (باران کوثری) آشنا می شود و این آغاز رابطه عاشقانه آنهاست. روایت دوم: هشت ساعت سرنوشت ساز زندگی حامد و ژاله در آخریت ساعات حضورشان در استانبول که دست به سرقت از مغازه عموی حامد (مهران احمدی) می‌زنند.

"من همسرش هستم" با 16 سینما اکران خود را آغاز کرد

فیلم سینمایی "من همسرش هستم" هم که اولین فیلم بلند سینمایی مصطفی شایسته در مقام کارگردان است در 16 سینما روی پرده خواهد رفت. این فیلم در جشنواره فجر سال گذشته به نمایش در آمد. این فیلم جز آثاری است که در سینماهای حوزه هنری اکران نشده است. مصطفی زمانی، میترا حجار، لادن طباطبایی، امیر نصیری‌یکتا، مریم شیرازی، نیکا خسروآبادی، مریم عبدلی به ایفای نقش پرداختند و بازیگران خردسال پروژه شایان جلالی و محمدپارسا قراخانلو بازیگران فیلم هستند.

خلاصه داستان "من همسرش هستم" آمده است: یک زوج جوان به‌واسطه یک اتفاق دچار مشکل پیش‌بینی نشده‌ای در زندگی خانوادگی خود می‌شوند. مصطفی شایسته تهیه‌کنندگی فیلم‌های "بی‌پولی"، "کنعان"، "کافه ستاره"، "بوتیک" و... را برعهده داشته است و "من همسرش هستم" اولین فیلم وی در حوزه کارگردانی محسوب می‌شود.