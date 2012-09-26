مجروحان اعتراضات در اسپانیا به 60 نفر رسید/ در گیری پلیس و معترضان در مقابل پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی پرسه، هزاران نفر از تظاهرات کنندگان با تجمع مقابل پارلمان اسپانیا مخالف خود را با سیاست های ریاضت اقتصادی دولت این کشور نشان دادند.





در جریان این تظاهرات در مادرید تعدادی از معترضان قصد ورود به ساختمان پارلمان را داشتند که نیروهای پلیس با استفاده از باتوم مانع از ورود این افراد شدند که در جریان این درگیری تعدادی از تظاهرات کنندگان مصدوم و تعدادی نیز دستگیرشدند.

تظاهرات کنندگان با پرتاب سنگ به نیروهای پلیس خشم خود را نشان دادند که منجر به مصدوم شدن 27 نیروی پلیس اسپانیا گردید.



تظاهرات کنندگان در شعار های خود خواستار استعفای ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا شدند.



بحران اقتصادی در اسپانیا از سال 2008 و در بخش املاک در این کشور آغاز شد و باعث سقوط ارزش سهام بسیاری از بانکهای این کشور گردید. نهایتا در ماه ژوئن امسال اتحادیه اروپا کمک 100 میلیارد دلاری به بانک های اسپانیا را تصویب کرد و در مقابل دولت مادرید متعهد شد که برنامه های صرفه جویی اقتصادی را به اجرا گذارد که کاهش حقوق بازنشستگی و کاهش بودجه های آموزشی از جمله آنهاست.