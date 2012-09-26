  1. سیاست
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۵

فرهنگی به مهر خبر داد:

جلسه استیضاح وزیر ورزش 16 مهر برگزار می شود

جلسه استیضاح وزیر ورزش 16 مهر برگزار می شود

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه استیضاح وزیر ورزش و امور جوانان در جلسه روز یکشنبه 16 مهرماه در مجلس خبر داد.

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: طبق آیین نامه داخلی مجلس وزیری که طرح استیضاح وی به هیات رئیسه مجلس ارایه شود از تاریخ اعلام وصول این طرح 10 روز فرصت دارد تا در صحن مجلس پاسخگوی استیضاح باشد.

وی ادامه داد: بنابراین پس از هفته تعطیلی مجلس در اولین جلسه کاری که روز یکشنبه 16 مهرماه است دستور جلسه بررسی استیضاح وزیر ورزش خواهد بود.

این عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: این در صورتی است که تعداد امضاها ی پای این طرح باقی بماند و به زیر 10 امضا نرسد.

به گزارش مهر طرح استیضاح وزیر ورزش و امور جوانان در جلسه علنی امروز مجلس (چهارشنبه) با 60 امضا و 21 محور از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

کد مطلب 1705696

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