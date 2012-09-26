۱۰ طرح ملی در حوزه ایمنی و امنیت رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با حضور در نمایشگاه تجهیزات پلیسی «ایپاس» از 10 طرح ملی در حوزه ایمنی و امنیت رونمایی کرد.



این طرح‌های شامل آرا «ابر رایانش ارزیابی امنیت"، رایا «اولین تبلت امن بومی"، اسکات «ابر سیستم کنترل امنیتی تصویری"، پهپاد «پرنده هدایت پذیر از راه دور"، میتا «مدیریت یکپارچه تجهیزات ایمنی"، ای وین «تجهیزات و خدمات حفاظت"، مانا «مدیریت امن ناوگان خودرویی"، سارم "سامانه امن رادیویی و مخابراتی"، برسا "اولین سیستم ساز امن" و ماورا «اولین پرتال امن بومی" هستند.