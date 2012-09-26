صمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیم صبای قم برای بازی با داماش تصریح کرد: زمان زیادی نیست که کارم را در صبا آغاز کرده‌ام. من روز گذشته (سه‌شنبه) سر تمرینات حاضر شدم. خوشبختانه صبا بازیکنان جوان و با انگیزه‌ای دارد که می‌توانند در لیگ موفق باشند.

وی افزود: مهمترین مسئله تیم صبا در حال حاضر خستگی بازیکنان است. آنها روز یکشنبه با نفت تهران بازی کرده‌اند. فردا با داماش بازی خواهند کرد و دوشنبه هفته آینده هم مقابل استقلال قرار می‌گیرند. به نظرم این نوع برنامه ریزی برای تیم ما مناسب نیست.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در خصوص تیم داماش تاکید کرد: از این تیم شناخت دارم. امیدوارم بتوانیم در این مسابقه خانگی برابر داماش پیروز شویم و زمینه موفقیت صبا را فراهم کنیم.

مرفاوی در پاسخ به این سئوال که " فکر می‌کنید بتوانید با صبای قم بتوانید جزو چهار تیم بالای جدول قرار بگیرید"؟ گفت: الان زود است که بخواهیم راجع به قهرمانی یا جایگاه تیم در پایان فصل صحبت کنیم. در حال حاضر رقابت تیم‌های بالای جدول به هم نزدیک بوده و رقابت فشرده‌ای میان چند تیم برقرار است. ما هم تلاش می‌کنیم تا پایان فصل در جمع مدعیان باقی بمانیم و در مکان خوبی قرار بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در خصوص رویارویی هفته آینده تیم‌های فوتبال صبا و استقلال یادآور شد: من دیر به صبا ملحق شدم و به همین خاطر فقط به بازی با داماش فکر می‌کنم. در هر صورت استقلال تیم قابل احترامی است و بازی با این تیم هم مثل تمام مسابقات است. همه مربیان و بازیکنان استقلالی با هم دوست و برادر هستند و فکر نمی‌کنم مشکل خاصی وجود داشته باشد.

مرفاوی در پایان درباره احتمال حضور محمود فکری در کادر فنی تیم صبا گفت: فعلا برنامه‌ای برای انتخاب دستیار ندارم و کار را با همکاران یحیی گل‌محمدی ادامه می‌دهم.

تیم فوتبال صبای قم در چارچوب هفته دهم مسابقات لیگ برتر فردا پنجشنبه در قم میزبان داماش گیلان است. صمد مرفاوی دو روز پیش به جای یحیی گل‌محمدی به عنوان سرمربی صبا انتخاب شد.