برگزاری دوره باز آموزی اسکان اضطراری در شهرستان دلیجان

مرتضی سلیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: دوره باز آموزی اسکان اضطراری و آشنایی با تجهیزات امدادی و آموزش اطفای حریق با حضور ۲۰ نفر از اعضای جوانان در مجتمع فرهنگی،امدادی و آموزشی همای سعادت دلیجان برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره را پیش بینی و طراحی شیوه های ممکن تخلیه، انتقال و استقرار جمعیت در زمان اضطرار و اسکان عنوان و بیان کرد: در این دوره امدادگران آموزشهای لازم از جمله نحوه برپایی اردوگاه و استانداردهای لازم در جمعیت، اسکان، تغذیه، آب، بیماری های شایع در اردوگاه و توزیع اقلام امدادی و مدیریت اردوگاه را فرا گرفتند.

وی اضافه کرد: در این دوره شرکت کنندگان با آخرین استانداردهای اسکان و با انواع اسکانها از جمله اسکان اضطراری، موقت و دایم پس از حادثه آشنا شدند.



سلیمی گفت: ایران به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند زلزله در معرض انواع سوانح است و در این بین، زلزله بیش از سوانح دیگر در تخریب خانه های شهری و روستایی نقش ایفا می کند.



وی افزود: آنچه که مسلم است پس از زلزله های ویران گر و یا سیلابهای خروشان و مخرب نیاز به تامین سرپناه اضطراری و موقت امری بدیع و روشن است، بنابراین تامین یک سرپناه با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی و دیگر موارد از ضروریات به حساب می آید.