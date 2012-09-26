  1. استانها
  2. مازندران
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۰

ابراهیمی خبر داد:

افتتاح نخستین خانه فرهنگ دیجیتال مازندران

افتتاح نخستین خانه فرهنگ دیجیتال مازندران

قائم شهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، از افتتاح نخستین خانه فرهنگ دیجیتال استان در کانون فرهنگی و هنری شهید آستان قائم شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی اظهار داشت: در راستای رشد و رونق فضای دیجیتالی  وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران تصمیم به ایجاد خانه های فرهنگ دیجیتال در مساجد کشور گرفته است.

وی افزود: پیگیری ها و زحمات جوانان و نمازگزاران مسجد الاقصی قائم شهر و مسئولان ذیربط شهرستانی و استانی به ثمر نشست و نخستین خانه فرهنگ دیجیتال مازندران در  کانون فرهنگی و هنری شهید آستان مسجدالاقصی همزمان با دهه کرامت و هفته دفاع مقدس بهره برداری شد.

ابراهیمی بیان داشت: انقلاب فناوری، واقعیتی است که در سالهای اخیر اتفاق افتاده و حوزه های مختلف بشری را تحت تاثیر قرارداده است و فرهنگ همچون سایر زمینه ها از این تحول بی بهره نمانده و فهم تاثیرات فرهنگ، هنر و رسانه از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات و شناخت پدیده های جدید این حوزه اهمیت بسیار دارد و بدون آگاهی از آنچه در نتیجه انقلاب فناوری در حوزه فرهنگ اتفاق افتاده است.

ساخت سد هراز آمل با جدیدترین فناوری سدسازی دنیا

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران گفت: مراحل ساخت سد هراز که از بزرگ ترین سدهای مخزنی کشور محسوب می شود، با جدیدترین فناوری روز سد سازی دنیا و با ضریب اطمینان بالا در حال ساخت است.

رمضان طهماسبی افزود: تیم های طراحی و مهندسی این سد از نیروهای باتجربه سد سازی در ایران هستند و ساخت آن از زمان اجرا تاکنون در مجموع حدود هفت درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: تاکنون 180 میلیارد ریال برای مراحل مختلف احداث سد هراز آمل که شامل سیستم های انحراف آب و ساخت جاده های جایگزین در مسیر سد بوده، هزینه شده است.

کد مطلب 1705702

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها