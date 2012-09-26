افتتاح نخستین خانه فرهنگ دیجیتال مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی اظهار داشت: در راستای رشد و رونق فضای دیجیتالی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران تصمیم به ایجاد خانه های فرهنگ دیجیتال در مساجد کشور گرفته است.

وی افزود: پیگیری ها و زحمات جوانان و نمازگزاران مسجد الاقصی قائم شهر و مسئولان ذیربط شهرستانی و استانی به ثمر نشست و نخستین خانه فرهنگ دیجیتال مازندران در کانون فرهنگی و هنری شهید آستان مسجدالاقصی همزمان با دهه کرامت و هفته دفاع مقدس بهره برداری شد.

ابراهیمی بیان داشت: انقلاب فناوری، واقعیتی است که در سالهای اخیر اتفاق افتاده و حوزه های مختلف بشری را تحت تاثیر قرارداده است و فرهنگ همچون سایر زمینه ها از این تحول بی بهره نمانده و فهم تاثیرات فرهنگ، هنر و رسانه از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات و شناخت پدیده های جدید این حوزه اهمیت بسیار دارد و بدون آگاهی از آنچه در نتیجه انقلاب فناوری در حوزه فرهنگ اتفاق افتاده است.

ساخت سد هراز آمل با جدیدترین فناوری سدسازی دنیا



مدیر عامل آب منطقه ای مازندران گفت: مراحل ساخت سد هراز که از بزرگ ترین سدهای مخزنی کشور محسوب می شود، با جدیدترین فناوری روز سد سازی دنیا و با ضریب اطمینان بالا در حال ساخت است.



رمضان طهماسبی افزود: تیم های طراحی و مهندسی این سد از نیروهای باتجربه سد سازی در ایران هستند و ساخت آن از زمان اجرا تاکنون در مجموع حدود هفت درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



وی ادامه داد: تاکنون 180 میلیارد ریال برای مراحل مختلف احداث سد هراز آمل که شامل سیستم های انحراف آب و ساخت جاده های جایگزین در مسیر سد بوده، هزینه شده است.