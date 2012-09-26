به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان ظهر چهارشنبه به همراه معاونان عمرانی و برنامه ریزی استاندار و جمعی از مدیران کل استان از آزاد راه رشت - قزوین، راه آهن، بیمارستان ولی عصر(عج) رودبار، سد شهر بیجار، بیمارستان سیاهکل، تصفیه خانه آب لاهیجان و نیروگاه پره سر رضوانشهر بازدید می کند.

همچنین پروژه های آبرسانی به صومعه سرا، بیمارستان شفت، موزه میراث روستایی، تالار مرکزی رشت، تصفیه خانه آب رشت، مرکز فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثارگران نیز از طرحهایی است که دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مهر ماندگار صبح فردا بازدید خواهد کرد.

برگزاری ستاد مهرماندگار گیلان با حضور استاندار گیلان و مدیران کل استان آخرین برنامه سفر دو روزه علی اکبر محرابیان است که عصر فردا برگزار می شود.

در گیلان 40 طرح بزرگ عمرانی جزو طرح های مهرماندگار است که تاکنون سه طرح فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب رشت، سالن ورزشی چند منظوره شش هزار نفره رشت و سالن چهار هزار نفره لاهیجان به بهره برداری رسیده است.

راه آهن رشت - قزوین به طول 164 کیلومتر از پروژه های مهر ماندگار کشور است که حدود 74 درصد پیشرفت کار دارد و برای اجرای این پروژه تاکنون سه هزار و 700 میلیارد ریال هزینه شده است، برای تکمیل این پروژه به چهار هزار و 130 میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است، راه آهن رشت - قزوین سالانه 10 میلیون تن بار و سه میلیون مسافر را جابجا می کند.