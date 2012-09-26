کشاورزی محور توسعه اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی استان با اشاره به موقعیت مناسب استان در کشاورزی تصریح کرد: اردبیل برای توسعه کشاورزی از شرایط آب، هوای مناسب و زمین حاصلخیز برخوردار است که می توان از این پتانسیلها برای افزایش تولیدات محصولات کشاورزی استان استفاده کرده و بر توسعه استان شتاب بیشتری بخشید.

وی با اشاره به سهم اردبیل در پرداخت تسهیلات بانکی به صنعت کشاورزی استان افزود: هزار و 660 میلیارد ریال سهم استان اردبیل از محل تسهیلات بانکی بخش کشاورزی است که این تسهیلات می تواند رونق بخش کشاورزی استان را در بر داشته باشد.

نیکزاد با بیان اینکه باید از فرصت تسهیلات بانکی بخش کشاورزی برای توانمندسازی کشاورزان استان استفاده کرد، ادامه داد: برای پرداخت تسهیلات به طرحهای کشاورزی باید تعامل مثبتی با کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی داشت تا با ارایه تسهیلات بتوان این افراد را برای کار بیشتر ترغیب کرد.

رئیس کارگروه توسعه کشاورزی استان با اشاره به مطرح کردن بحث اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری اضافه کرد: برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در استان باید استعدادهای استان در بخشهای مختلفی و به خصوص در بخش کشاورزی را کشف و از آنها به بهترین شکل بهره برداری کرد.

وی با اشاره به اینکه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی نیازمند وابستگی کمتر به کشورهای دیگر است، گفت: اگر بتوانیم تولید کننده مصارف داخلی خود باشیم آن وقت می توانیم در مسیر اقتصاد مقاومتی قدم برداریم که در استان اردبیل نقش بخش کشاورزی در این مورد ویژه است.