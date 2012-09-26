به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا صالحی در نشست خبری با محوریت هفته ناجا که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد، علت غیاب فرماندهی انتظامی استان البرز در این نشست را سفر ایشان به خانه خدا عنوان کرد.

صالحی هفته ناجا را بهترین زمان برای تعامل و ارتباط هر چه بیشتر پلیس و مردم دانست و گفت: امروز اساس کار پلیس جامعه محوری بوده و تلاش برای رضایت و جلب حداکثری مشارکت مردم با پلیس در اولویت های اصلی ناجا قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: یکی از مهم ترین ماموریت های پلیس برقراری نظم و امنیت در جامعه است و این امر محقق نمی شود مگر با در کنار مردم بودن و مردمی بودن که در چند سال اخیر پلیس در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است.

وی ایجاد حس آرامش و امنیت در جامعه را مهم تر از برقراری امنیت فیزیکی دانست و تاکید کرد: تولید امنیت یک تولید اجتماعی است و تنها با همکاری و تعامل روزافزون همه اجزای تشکیل دهنده جامعه رقم می خورد.

رسانه رکن مهم ایجاد نظم و امنیت در جامعه

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز با تاکید بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر اصحاب رسانه با پلیس و اهتمام آنها بر پوشش اخبار پلیسی با هدف اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه برای برقراری هرچه بیشتر نظم و امنیت، پلیس، مردم و رسانه را سه ضلع تشکیل دهنده فعالیت های امنیتی در جامعه برشمرد.

سرمایه اجتماعی اساس اقتدار پلیس، شعار هفته ناجا

سرهنگ صالحی "سرمایه اجتماعی اساس اقتدار پلیس" را شعار و رویکرد پلیس در هفته ناجا عنوان کرد و گفت: سرمایه های اجتماعی که اقتدار پلیس را رقم می زنند همان مردم و اصحاب رسانه هستند که با تعامل روزافزون خود اقتدار و سربلندی پلیس در تامین امنیت را رقم می زنند.

آغاز هفته ناجا با روز پلیس قانون و اقتدار انضباط

صالحی روز شنبه هشتم مهرماه را با عنوان "پلیس قانون و اقتدار انضباط" را اولین روز از هفته ناجا عنوان کرد و گفت: مراسم افتتاحیه این هفته روز شنبه با حضور احتمالی مسئولان کشوری در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار می شود.

به دلیل فشردگی برنامه ها هنوز قول مساعد برای حضور مسئول کشوری نگرفتیم

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر حضور مسئولان کشوری در مراسم افتتاحیه گفت: به دلیل فشردگی برنامه های هفته ناجا هنوز قول مساعد از هیچ یک از مسئولان برای حضور در استان البرز نگرفتیم اما یکی از مسئولان که نام او برده نشد قول داده قبل از سفر به استان کرمان سری هم به البرز بزند.

پلیس اعتماد عمومی و مشارکت عمومی" عنوان دومین روز از هفته ناجا و "پلیس و دانش و فناوری" نام سومین روز این هفته است که صالحی به آنها اشاره کرد و گفت: در روز دانش و فناوری علاوه بر برگزاری میزگردها چندین کتاب و دستاورد علمی و پژوهشی پلیس در نمایشگاه ارائه می شود.

شیوه های سنتی جوابگوی ایجاد امنیت در فضای سایبری نیست

صالحی با اشاره انفجار اطلاعات در فضای سایبری و گستردگی کاربری فضای مجازی اظهار داشت: با این حجم و سرعت بالای تبادل اطلاعات شیوه های سنتی در ماموریت های پلیسی پاسخگو نبوده و ازاین رو پلیس از نهاد یادگیرنده به یک سازمان دانش بنیان تغییر مسیر داده است.

وی تاکید کرد: امروز پلیس دانش انتظامی را تولید و برای امور و فعالیت های خود کاربردی می کند.

صالحی با اعلام نام چهارمین و پنجمین روز هفته ناجا با عنوان "پلیس کارآوری و پاسخگویی" و "پلیس رسانه و پیشگیری اجتماعی" اظهار داشت: امروز تبدیل پیشگیری انتظامی به پیشگیری اجتماعی رویکرد و هدف اصلی پلیس است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان البرز، "پلیس ولایتمداری و فداکاری" و "پلیس جامعه و پاسداری از ارزش ها" را عناوین روزهای پایانی هفته ناجا اعلام کرد.

اجرای بیش از 100 برنامه ویژه در هفته ناجا در البرز

صالحی گفت: در این هفته بیش از 100 ویژه برنامه در البرز پیش بینی شده که می توان به ارائه خدمات مضاعف در حوزه گذرنامه، نظام وظیفه عمومی، راهنمایی و رانندگی، برگزاری نمایشگاه امنیتی در فضای مجازی، ملاقات چهره به چهره مسئولان انتظامی و مردم و برگزاری جشنواره نقاشی اشاره کرد.