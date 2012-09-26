پژوهشگاه معارف رضوی نیاز عرصه سینما/ فیلمنامه امام جواد (ع) کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری در حاشیه برگزاری جشنواره امام رضا (ع)با اشاره به فیلم ها، مستند ها و فیلم نامه های تهیه شده در بخش های سینمایی این جشنواره در جمع خبرنگاران گفت: در عرصه بخش سینمایی ما نیاز به ایجاد پژوهشگاه داریم تا با انتخاب سوژه و انتقال آن به هنرمندان، جامعه سینمایی بتواند به تولید آثار هنری ارزشمند بپردازد.

شمقدری افزود: برای اینکه بتوانیم خروجی خوبی داشته باشیم باید زنجیره ای بین پژوهشگاهها و اتاق فکر و سینماگران ایجاد شود و اگر این زنجیره نقص داشته باشد ما شاهد فیلم های خوب و تاثیرگذار در این زمینه نخواهیم بود.

وی ادامه داد: با توجه به موضوعیت فرهنگی اجتماعی ایران و ظرفیت های بزرگ فرهنگی و هنری که در اختیار دارد و وجود بارگاه منور رضوی در این سرزمین ما می توانیم بیش از حوزه های دیگر از فرهنگ رضوی در حوزه سینما برخوردار باشیم و راه تعالی و درست را بر روی مخاطب بگشاییم.

معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید داشت: سینماگران با تمسک به فرهنگ رضوی می توانند به محتوای کار خود غنای بیشتری ببخشند زیرا جامعه هنری خودش را مدیون امام رضا (ع) می داند.

شمقدری افزود: امروز آرامش ما به جهت وجود امام رضا (ع) است مخصوصا با توجه به وجود بحران های حاضر وجود ایشان واسطه ای است برای نزول برکات الهی و این ظرفیت می تواند در خدمت هنرمند و سینماگر ما باشد و اثر خودش را با معارف رضوی آرایش دهد.

سینماگران برای تولید آثار فاخر نیاز به پشتوانه معنوی دارند

وی تصریح کرد: سینماگران باید از یک پشتوانه معنوی و گنجینه فکری خوب برخوردار باشند تا بتوانند کارهای ارزشمند تولید کنند در سالهای گذشته بسیاری از آثار سینماگران مربوط به فیلمسازان جوان بود که با تکیه بر تجربه خود موضوعاتی در خصوص آرزوی زیارت و اجابت دعا و یا برطرف شدن یک گرفتاری را سوژه کار خود قرار می دادند در صورتی که پرداختن به فرهنگ رضوی فراتر از موضوعات اولیه است.

معاون سینمایی وزیر ارشاد گفت: ما باید الگوهای خاص اقتصادی و حکومتی امام رضا (ع) را استخراج کنیم و به مخاطب عرضه کنیم و پیوند بین پژوهشگاههای هنری با فیلمسازان برای پرداختن به مفاهیم متعالی را باید در دستور کار خود قرار دهیم.

آثار هنری تهیه شده سینمایی درباره مفاهیم متعالی فقر بیانی دارند

شمقدری در ادامه به ضعف در عرصه های دیگر فیلمسازی اشاره کرد و افزود: ما در عرصه های دیگر هم در پرداختن به مفاهیم متعالی مشکل داریم و آثاری که در قالب فیلم و سریال تهیه شده اند دارای فقر بیانی بسیار جدی اند.

وی با اظهار امیدواری نسبت به پیوند بین فیلمسازان و جشنواره امام رضا (ع) گفت: انشالله دبیرخانه جشنواره امام رضا (ع) باید عرصه را برای حضور فیلمسازان حرفه ای فراهم نکند تا ما شاهد وجود آثار ارزشمند در این حوزه باشیم.

فیلمنامه زندگی امام جواد کلید خورد

معاون سینمایی وزیر ارشاد همچنین از کلید خوردن پروژه فیلمنامه امام جواد (ع) خبرداد و افزود: فیلمنامه زندگی امام جواد (ع) در حال نوشتن است تا برای تولید به عنوان یک اثر سینمایی آماده شود.