مصائب کندی سرعت اینترنت در هرمزگان/ حسرت داشتن سرعت بالا

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه اکثر کشورهای جهان در حال افزایش ظرفیت و سرعت اینترنت خود در حد " ترا بیت " (یک ترا یک میلیارد برابر یک کیلو) هستند، شرایط کنونی سرعت اینترنت در کشور قابل قبول نیست و زمانیکه این سرعت را در هرمزگان نسبت به سایر استانهای دیگر مقایسه می کنیم به شرایط بسیار نامناسب آن در هرمزگان پی می بریم.

کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دلایل پایین بودن سرعت اینترنت را قطعی‌های شبکه فیبرنوری، نامطلوب بودن کیفیت سرویس‌های‌مراکز مخابراتی بخصوص در مراکز تامین‌کننده پهنای باند، پشتیبانی نامناسب شرکتهای دیتا را عنوان می کنند.

سرعت پایین اینترنت و قطعی های مکرر، صدای بسیاری از کاربران را در هرمزگان درآورده تا جائیکه برخی سعی می کنند با استفاده از اینترنت تلفن همراه و وایمکس قطعی ها را کاهش دهند، از سوی دیگر رسانه ها هم بارها سرعت پایین و لزوم تقویت سرعت را در استان هرمزگان مطرح کرده اند.

استان هرمزگان به لحاظ استراتژیک و سوق الجیشی بودن اقتصادی، تجاری، صنعتی و نظامی آن از اهمیت خاصی در میان سایر استانها برخوردار است، داشتن سرعت اینترنت بالا و لزوم نظارت بر شبکه کابلی و فیبرنوری جهت جلوگیری از قطعی احتمالی بیشتر از سایر مناطق کشور می طلبد.

سرعت اینترنت در کشورمان واقعا به نسبت کشورهای دیگر پایین تر است و شاید در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان حتی اینترنت پر سرعت هم چندان سرعتی نداشته باشد. در حالیکه سرعت اینترنت در ایران مورد مناقشه و انتقاد است این سرعت در استان هرمزگان حتی در مقایسه با سایر استانهای کشور پایین تر است.

زمانیکه به یاد می آوریم فیبرنوری از شهرستان جاسک وارد کشور می شود و از تهران به تمامی استانها ارائه خدمات می شود، درد هرمزگانیها نسبت به پایین بودن سرعت اینترنت بیشتر می شود.

تردد تریلرها در خطوط مواصلاتی باری و تجاری و خودروهای سبک و نیمه سنگین در جاده های منتهی به استان هرمزگان نیاز داشتن شبکه قوی ارتباطی در حوزه تلفن همراه نشان می دهد اما متاسفانه در برخی از جاده های استان شاهد عدم آنتن دهی مناسب تلفن همراه هستیم.

از سوی دیگر شهرستانهای شرق استان همچون بشاگرد، جاسک و میناب مشکلات متعدد مخابراتی دارند تا جائیکه واگذاری اشتراک اینترنت به مشترکان به سختی انجام می شود و قطعی اینترنت در این شهرستانها بیشتر از مرکز استان است.

ظهر چهارشنبه مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل مخابرات استان هرمزگان با حضور مظفر پور رنجبر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در سالن اجتماعات این شرکت در بندرعباس برگزار شد.

بابک تراکمه مدیرعامل سابق مخابرات هرمزگان در مراسم تودیع خود وضعیت ارائه خدمات و پوشش تلفن همراه در استان را مطلوب عنوان کرد.

تراکمه در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد دو ساله دوران مدیریتش در مخابرات هرمزگان از مهرماه سال 88 تا اوایل مهرماه 91 اظهارداشت: وضعیت خدمات دهی در استان مناسب است و با اجرای پروژه های مختلف توانسته ایم کیفیت تلفن همراه و سایر خدمات ارتباطات را افزایش دهیم.

حسرت هرمزگانیها از سرعت اینترنت در استانهای دیگر

استاندار هرمزگان هم در ادامه مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل مخابرات هرمزگان با اظهار اینکه در بحث ارتباطات علیرغم تلاشهای ارزنده ای که شد هنوز راه نرفته زیادی داریم، بیان داشت: اولویت بندی موقعیتهای جغرافیایی باید در مخابرات ایران مد نظر قرار بگیرد.

ابراهیم عزیزی با اشاره به اهمیت جغرافیایی و استراتژیکی هرمزگان در مسائل اقتصادی، صنعتی و نظامی به لزوم تقویت زیرساختهای ارتباطی در استان تاکید کرد و اظهارداشت: هرمزگان با دارا بودن صنایع بزرگ، پالایشگاهها و حجم بالای تجاری باید به لحاظ زیرساختهای مخابراتی تقویت شود.

مدیران و مشترکین اینترنت در هرمزگان با حسرت به سرعت اینترنت در استانهای دیگر نگاه می کنند، عزیزی با بیان این جمله ادامه داد: سرعت اینترنت در هرمزگان پایین است و تقویت این بخش از ضروریات است و توجه جدی مدیران مخابرات را می طلبد.

فقر مفرط شبکه های ارتباطی در شرق هرمزگان

وی با تاکید بر فقر مفرط شبکه های ارتباطی در شرق هرمزگان تصریح کرد: شایسته نیست شهرستانهای شرق استان هرمزگان از کمترین امکانات مخابراتی بی بهره باشند، مخابرات نسبت به ایجاد شبکه های مخابراتی ثابت و همراه در شرق استان اهتمام بیشتری داشته باشد.

"تقویت بخشهای مختلف ارتباطات استان امری اجتناب ناپذیر است" عزیزی با بیان این مطلب افزود: شبکه های راه های هرمزگان نیازمند این چتر حمایتی است. شش هزار تریلر با تردد در محور سیرجان - بندرعباس وارد استان می شوند و اگر آنتن دهی شبکه تلفن همراه مناسب نباشد مشکلات عدیده ای برای رانندگان خودروهای سنگین و مسافران بوجود می آورد.