قاسم رضایی زنگ عاطفه ها را در آمل نواخت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نمادین این جشن پیش از ظهر چهارشنبه در مدرسه غیردولتی " شکوه دانش آمل توسط پهلوان قاسم رضایی ملی پوش آملی کشتی فرنگی ایران، مدیرآموزش و پرورش آمل ومسئولان این شهرستان نواخته شد.



دارنده نشان طلای کشتی فرنگی المپیک لندن در این مراسم گفت: کمک به دانش آموزان محروم و یاری رساندن به اقشار کم توان مالی جامعه از خصوصیت های بارز مردم ایران اسلامی است.



قاسم رضایی ادامه داد: ورزشکاران هم به نوعی پرچمدار کمک و نوع دوستی به مردم ونیز دانش آموزان محروم جامعه هستند و سعی خواهند کرد در راستای کاهش مشکلات آنان قدم بردارند.



آبرسانی روستاهای محروم بندپی بابل



پروژه آبرسانی به شش روستای محروم و و صعب العبور منطقه کوهستانی بندپی شرقی بابل با تلاش گروهی از طلبه ها و دانشجویان حوزه علمیه قم تحت نام گروه بسیجی عمار، دانشگاه علمی و کاربردی و دیگر دانشگاهها و همکاری شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران به بهره برداری رسید.

مدیر عامل آبفار استان در مراسم بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: قبل از انقلاب فقط 11 درصد مردم روستایی مازندران از آب شرب بهره مند بودند که این رقم در مقایسه با جمعیت فراوان روستایی به چشم نمی آمد.

محمد حسین برزگر افزود: پس از انقلاب و پیرو فرمان امام راحل جوانان و دانشجویان برای خدمت رسانی به مناطق محروم روستایی بسیج شدند و برخی از پروژه های آبرسانی کنونی حاصل تلاش جوانان بسیجی دوران انقلاب است که اکنون ما بازسازی و مرمت آن را در دستور کار داریم.