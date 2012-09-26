به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی انصاری در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به ضرورت مبارزه جدی با قاچاق کالا در استان اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال جدید به عنوان سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مبارزه جدی با قاچاق کالا باید در دستور کار باشد.



وی لزوم استفاده از کالای ایرانی در جهت اشتغال زایی و حفظ سرمایه های ملی تصریح کرد: قاچاق کالا ضمن هدر دادن سرمایه ملی، اشتغال پایدار در جامعه را از بین برده و زمینه رشد کمی و کیفی تولید ملی را از بین می برد.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم خواستار تعیین رقم دقیق و اولویت قاچاق کالا در استان شد و گفت: اگر بخواهیم هدفگذاری صورت گرفته برای تبدیل قم به جهانشهر امن و پاک تحقق پیدا کند ناهنجاری های اجتماعی و عواملی که چهره شهر را نازیبا می‌کند باید از بین برود.



وی با اشاره به عزم جدی مدیران استان برای پاکسازی شهر از معتادان و متکدیان افزود: قم در آستانه تحولی بزرگ در عرصه های مختلف اجتماعی و عمرانی است و مبارزه با ناهنجاری ها گامی اساسی در جهت تحقق این تحول بزرگ خواهد بود.



حجت الاسلام انصاری برنامه ریزی کارآمد و گسترده برای مبارزه با قاچاق کالا در استان را خواستار شد و افزود: با برنامه ریزی و هدفگذاری مناسب باید طوری حرکت کرد که در آینده نزدیک این ناهنجاری در استان از بین برود.



گفتنی است در این جلسه گزارشی از روند اجرای طرح شبنم، اقدامات و فعالیت های فرهنگی ستاد و همچنین اقدامات کمیته اطلاعات و عملیات ارائه شد.

