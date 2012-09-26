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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

حجت الاسلام معبودی:

نسل‌های آینده باید با فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه آشنا شوند

نسل‌های آینده باید با فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه آشنا شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان بر ضرورت آشنایی نسل آینده جامعه با فرهنگ دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: باید نسل‌های آینده با فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه آشنا شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی معبودی در مراسم بازنمایی عملیات والفجر 8 در منطقه گاوازنگ زنجان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس تصریح کرد: با تبیین مفاهیم عمیقی که در طول 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های حق علیه باطل حکم‌فرما بود می‌توان امید این را داشت که نسلی پویا و آگاه در جامعه پرورش یابد.

وی با اشاره به اینکه باید حافظان خوبی برای دستاوردهای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس باشیم، افزود: ضروری است این دستاوردها به نحو مطلوبی پاس داشته شود.

حجت الاسلام معبودی به بازنمایی عملیات‌های دفاع مقدس در استان در هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: بازنمایی عملیات‌ها از جمله عملیات والفجر هشت اقدام ارزشمندی در استان و کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس جایگاه والایی در نظام جمهوری اسلامی دارد، ابراز کرد: ضروری است این هفته گرامی داشته شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس رزمندگان اسلام در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافتند، افزود: امروز نیز فرزندان ایران در عرصه‌های علمی و پیشرفت‌ها در جبهه علم به دفاع از ارزش‌های اسلامی می‌پردازند.

کد مطلب 1705722

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