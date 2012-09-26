صاحبنظران برای گرانی چاره اندیشی کنند/ انتقاد از گرانی کاغذ

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با اشاره به روایاتی از دنیا به عنوان بازار، تجارت خانه، مزرعه آخرت و میدان تمرین برای مسابقه یاد کرد.



وی عمر را مهم ترین و گرانبهاترین سرمایه وجودی انسان ذکر کرده و با تاکید بر بهره گیری درست و صحیح از این سرمایه، تصریح کرد: ایمان به خدا و جهاد فی سبیل الله سبب می شود که انسان به خوبی از این سرمایه وجودی استفاده کند و خداوند تبارک و تعالی نیز به این گونه افراد وعده بهشت جاویدان داده و در مقابل قرآن معصیت کاران را زیان کارترین و بدبخت ترین افراد معرفیی کرده است.



استاد حوزه علمیه قم افزود: نگرش اسلام به دنیا این گونه است که هدف و اقامتگاه نیست، بلکه باید با ابزاری که در اختیار داریم بکوشیم و آنچه مایه نجات، فلاح و رستگاری است را بدست آوریم.



وی با بیان توصیه‌هایی خطاب به عموم مردم و طلاب و روحانیان بیان داشت: باید از خداوند بخواهیم در دنیا بتوانیم تجارت معنوی پر سود و اندوخته ای برای جهان دیگر فراهم کنیم.



بارها درخصوص گرانی تذکر داده‌ایم



آیت الله مکارم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گلایه‌های مردمی از گرانی‌های سر سام آور، تاکید کرد: ما بارها این مسئله را تذکر داده و گفته ایم و باز هم می گوییم منتهی باید گوش شنوا و اراده و تصمیم برای حل معضل پیدا شود.



وی با انتقاد از گرانی های موجود در بازار کشور بیان داشت: بسیاری از اجناس دو برابر و بعضا بیش از دو برابر شده، این مسئله مشکل و فاجعه است و یکی از عوامل مهم آن این است که ارزش پول ملی ما با وضعیت بازار ارز نصف شده است.



استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم ادامه داد: در تمام بازارهای جهان کالایی که به عنوان نمونه با یک تومان می خریدیم به دلیل پایین آمدن ارزش پول ملی کشور باید با دو برابر قیمت بخریم چرا ارزش پول ملی ما به این آسانی نصف شود و نیمی از سرمایه های ما بر باد رود؟



وی با بیان این که ما انگشت اتهام را متوجه کسی نمی کنیم، تاکید کرد: همه باید روی این مساله فکر کنند، چراکه این مسئله چیز ساده‌ای نیست که از کنار آن ساده بگذرند؛ دولت، مجلس و فعالان و صاحبنظران اقتصادی باید همایش هایی برای ارائه راهکارهای برون رفت از این مشکل برگزار کنند و تصمیمات لازم را بگیرند.

انتقاد از گرانی کاغذ



آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به گرانی فوق العاده کاغذ بیان داشت: قیمت کاغذ در مدت کوتاهی سه برابر شده و همین مسئله سبب شده که بسیاری از نشریات تعطیل شوند و چاپ کتابهای دینی نیز که خوراک معنوی است با مشکل مواجه شده است.



وی با تاکید بر این که دست اندرکاران و مسئولان برای حل این مشکل باید فکری بکنند، تاکید کرد: انتقاد باید دلسوزانه و توام با منطق باشد نه مغرضانه، ولی دردها را نباید کتمان کرد از کتمان درد درد مداوا نمی شود بلکه خطر افزایش پیدا می کند و در کنار مطرح کردن درد باید راه درمان را نیز بیان کرد.



گوش شنوا برای پذیرش پیشنهادها وجود داشته باشد



این مرجع تقلید در پایان بیان کرد: ما این مسائل را بیان کردیم، افرادی که اهل اطلاع و صاحبنظر در مسائل اقتصادی هستند باید قلم بدست بگیرند و راه حلی مطرح کنند و جلساتی در سطح کارشناسان با سابقه تشکیل شود و گوش شنوا برای پذیرش پیشنهادها وجود داشته باشد، این مسئله مشکلی نیست که قابل حل نباشد؛ وظیفه ما گفتن است و ما بارها این مسئله را مطرح و بیان کرده‌ایم ولو اینکه بعضی خوششان نیاید.

