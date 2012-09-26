استان مرکزی بزرگترین تولیدکننده سنگ تراورتن در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زواشی افزود: 77 معدن تراورتن با تولید سالانه بیش از دو میلیون تن در این استان وجود دارد.

وی افزود: استانهای اصفهان ، آذربایجان شرقی و همدان نیز بخشی از برداشت سنگ تراورتن کشور را به خود اختصاص داده اند.

زاوشی با بیان اینکه بهترین سنگ سفید تراورتن جهان متعلق به استان مرکزی است، افزود: سنگ های این استان در تمام کشورهای صاحب صنعت سنگ شناخته شده و دارای مشتری است.

وی اضافه کرد: تولیدات سنگ این استان به کشورهای مختلفی از جمله ترکیه، چین، ایتالیا و آمریکا و کشورهای اروپایی صادر می شود.

مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: معادن تراورتن استان برای یک هزار نفر به صورت مستقیم و 15 هزار نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

وی یادآور شد: انواع تراروتن به عنوان سنگ نما در صنعت ساختمان سازی کاربرد دارد.

