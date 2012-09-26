مبادلات تجاری ایران با جهان از مرز 47 میلیارد دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران گزارش داد: از این میزان مبادلات تجاری 20 میلیارد و 618میلیون دلار به صادرات غیرنفتی و 26 میلیارد و 483 میلیون دلار به واردات اختصاص دارد.

آمارها نشان می‌دهد که در این مدت سهم صادرات غیرنفتی 44 درصد و سهم واردات 56 درصد از کل تجارت خارجی کشورمان بوده است، این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته تنها 42 درصد از کل تجارت خارجی کشورمان به صادرات غیرنفتی اختصاص داشت.

این گزارش درخصوص صادرات به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها در شش‌ ماهه اول سال جاری می‌افزاید: در این مدت 4 میلیارد و 585 میلیون دلار میعانات گازی، 5 میلیارد و 753 میلیون دلار به محصولات پتروشیمی و 10 میلیارد و 280 میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشته است.

براساس این گزارش صادرات غیرنفتی به لحاظ وزن 5.66 درصد و از حیث ارزش 4 درصد کاهش داشته است. همچنین واردات در این مدت از حیث وزن 7.17 درصد افزایش و ارزش 10.39درصد کاهش داشته است.

همچنین به لحاظ وزنی نیز در این مدت به میزان 37 میلیون و 456 هزار تن انواع کالا صادر و 19 میلیون و 121 هزار تن نیز از سایر کشورها وارد کشور شد.

این گزارش به نقل از دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک می‌افزاید، طی شش ماهه نخست سالجاری، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج، گندم سخت غیردامی، دانه ذرت دامی، کنجاله سویا و برنج عمده‌ترین کالاهای وارداتی کشورمان بوده‌اند.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی نیز به ترتیب به پروپان مایع شده، پلی‌اتیلن گریدفیلم و کود اوره اختصاص دارد.

همچنین در مدت یاد شده بیشترین میزان واردات به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، کره جنوبی و سوئیس صورت گرفته است و عراق، امارات متحده عربی، چین، افغانستان و هند نیز عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی بوده‌اند.